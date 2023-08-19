Англия19 августа 2023, 22:52 |
527
2
Забарный получил неплохую оценку от WhoScored за матч с Ливерпулем
Центральный защитник «Борнмута» провел качественный поединок, но его команда проиграла
19 августа 2023, 22:52 |
527
2
В субботу, 19 августа, состоялся матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» (3:1).
Центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный отыграл полный матч.
Веб-портал WhoScored поставил Забарному оценку 6.63. Это средняя оценка в его команде. Лучшим игроком матча признан бразильский вратарь «Борнмута» Нету (8.25).
Лучшим в составе «Ливерпуля» стал Диогу Жота (8.1).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 августа 2023, 19:01 3
Команда Эдмара воспользовалась редкой возможностью одержать важную победу
Баскетбол | 19 августа 2023, 05:00 7
Президент ФБУ прокомментировал выступление команды в Стамбуле
Футбол | 19.08.2023, 14:24
Футбол | 19.08.2023, 06:03
Футбол | 19.08.2023, 20:53
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Пропустив три і кращий. Скільки ж тоді могли забити
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.08.2023, 14:13 18
17.08.2023, 23:12 15
18.08.2023, 18:13 13
18.08.2023, 22:18 3
18.08.2023, 07:55 2
18.08.2023, 20:20 1
18.08.2023, 01:41 2
18.08.2023, 18:43 10