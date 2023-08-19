Забарный получил неплохую оценку от WhoScored за матч с Ливерпулем

В субботу, 19 августа, состоялся матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» (3:1).

Центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный отыграл полный матч.

Веб-портал WhoScored поставил Забарному оценку 6.63. Это средняя оценка в его команде. Лучшим игроком матча признан бразильский вратарь «Борнмута» Нету (8.25).

Лучшим в составе «Ливерпуля» стал Диогу Жота (8.1).