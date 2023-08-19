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  4. Забарный получил неплохую оценку от WhoScored за матч с Ливерпулем
Англия
19 августа 2023, 22:52 |
527
2

Забарный получил неплохую оценку от WhoScored за матч с Ливерпулем

Центральный защитник «Борнмута» провел качественный поединок, но его команда проиграла

19 августа 2023, 22:52 |
527
2
Забарный получил неплохую оценку от WhoScored за матч с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (слева)

В субботу, 19 августа, состоялся матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» (3:1).

Центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный отыграл полный матч.

Веб-портал WhoScored поставил Забарному оценку 6.63. Это средняя оценка в его команде. Лучшим игроком матча признан бразильский вратарь «Борнмута» Нету (8.25).

Лучшим в составе «Ливерпуля» стал Диогу Жота (8.1).

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Илья Забарный WhoScored Борнмут Ливерпуль
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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andre_lui
Пропустив три і кращий. Скільки ж тоді могли забити
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