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Украина. Первая лига19 августа 2023, 12:05 | Обновлено 19 августа 2023, 12:12
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Первая лига. Матчи 4-го тура, 19 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 августа видеотрансляцию поединков 4-го тура Первой лиги
19 августа 2023, 12:05 | Обновлено 19 августа 2023, 12:12
208
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19 августа проходят поединки 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 4-й тур, 19 августа
- 12:00. Чернигов – ФСК Мариуполь
- 15:00. Диназ Вышгород – Виктория
- 15:30. Горняк-Спорт – Кремень
- 15:30. Хуст – Агробизнес
- 16:00. Полтава – Металлург
- 16:30. Подолье – Эпицентр
- 17:00. Ингулец – Левый берег
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей
12:00. Чернигов – ФСК Мариуполь
15:00. Диназ Вышгород – Виктория
15:30. Горняк-Спорт – Кремень
15:30. Хуст – Агробизнес
16:00. Полтава – Металлург
16:30. Подолье – Эпицентр
17:00. Ингулец – Левый берег
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