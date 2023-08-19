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Хуст
19.08.2023 15:30 - : -
Агробизнес
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Украина. Первая лига
19 августа 2023, 12:05 | Обновлено 19 августа 2023, 12:12
208
0

Первая лига. Матчи 4-го тура, 19 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 августа видеотрансляцию поединков 4-го тура Первой лиги

19 августа 2023, 12:05 | Обновлено 19 августа 2023, 12:12
208
0
Первая лига. Матчи 4-го тура, 19 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлург Запорожье

19 августа проходят поединки 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 4-й тур, 19 августа

  • 12:00. Чернигов – ФСК Мариуполь
  • 15:00. Диназ Вышгород – Виктория
  • 15:30. Горняк-Спорт – Кремень
  • 15:30. Хуст – Агробизнес
  • 16:00. Полтава – Металлург
  • 16:30. Подолье – Эпицентр
  • 17:00. Ингулец – Левый берег

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей

12:00. Чернигов – ФСК Мариуполь

15:00. Диназ Вышгород – Виктория

15:30. Горняк-Спорт – Кремень

15:30. Хуст – Агробизнес

16:00. Полтава – Металлург

16:30. Подолье – Эпицентр

17:00. Ингулец – Левый берег

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Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Первая лига Украины Ингулец Подолье Хмельницкий смотреть онлайн Диназ Вышгород Хуст Чернигов ФСК Мариуполь Виктория Сумы (Николаевка) Кремень Кременчуг Агробизнес Полтава Эпицентр Каменец-Подольский Левый берег
Источник Sport.ua
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