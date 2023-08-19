Первая лига. Ингулец вновь победил, но впервые пропустил

В субботу, 19 августа, состоялось несколько матчей 4-го тура первенства ПФЛ Украины в Первой лиге.

В группе Б свое лидерство подтвердил «Ингулец», который дома обыграл «Левый берег» – 2:1. Это четвертая победа команды из Петрово в четвертой игре. Минус для команды – она впервые пропустила.

У «Ингульца» 12 очков. За ним идет «Виктория», у которой 8 пунктов, далее «Левый берег» и «Горняк-Спорт» (оба – по 6 очков).

В таблице группы А два лидира – «Нива» Бузовая и «Карпаты», у которых по 10 очков. Третьим идет «Эпицентр» (8 пунктов), который в Хмельницком сыграл вничью 0:0 с «Подольем».

Первая лига. 4-й тур

Группа А

Хуст – Агробизнес – 0:1

Гол: Кузьмин, 74.

Подолье – Эпицентр – 0:0

Группа Б

Диназ – Виктория – 0:1

Гол: Галенко, 46.

Удален Ворона, 90+4 (Диназ)

Горняк-Спорт – Кремень – 0:1

Гол: Глоба, 40.

Полтава – Металлург – 1:2

Голы: Щербак, 53 – Галата, 68, Палюх, 84.

Удален Полевой, 85.

Ингулец – Левый берег – 2:1

Голы: Ситало, 19, Шершень, 58 – Слотюк, 87.