Кубок Украины
16.08.2023 16:00 – FT 2 : 1
Кубок Украины16 августа 2023, 16:00 | Обновлено 16 августа 2023, 18:00
2630
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Скала Стрый – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 августа в 16:00 видеотрансляцию матча Кубка Украины
16 августа 2023, 16:00 | Обновлено 16 августа 2023, 18:00
2630
0
16 августа проходит последний матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите видеотрансляцию матча на Sport.ua.
Кубок Украины 2023/24
3-й предварительный раунд, 16 августа
- 16:00 Скала Стрый – Нива Тернополь
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Скала Стрый – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE (видео на YouTube)
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