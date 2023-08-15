Драматичная победа Мариуполя. Сыграны 7 матчей Кубка Украины
Последнего участника 1/16 Кубка узнаем завтра
Закончился первый игровой день 1/32 финала Кубка Украины. Завтра, 16 августа, пройдет матч «Скала 1911» – «Нива» Тернополь, а сегодня уже было сыграно 7 поединков.
ФСК «Мариуполь» одержал драматичную победу в серии пенальти над «Кудровкой».
Кубок Украины. 1/32 финала
Кудровка – ФСК Мариуполь – 2:2 (6:7 по пенальти)
Голы: Кулик, 4, 74 – Пентелейчук, 49, 83
Звягель – ЮКСА – 4:0
Голы: Ндукве, 4, Ващишин, 25, Фесенко, 27, Волынец, 78
Прикарпатье – Эпицентр – 1:2
Голы: Француз, 88 – Гринь, 22, Мороз, 76
Тростянец – Горняк-Спорт – 1:2
Голы: Слипухин, 76 – Нижник, 52, Гора, 90+3
Ингулец – Виктория – 0:1
Голы: Долинский, 10
Локомотив Киев – Левый берег – 0:2
Голы: Литовченко, 7, Войцеховский, 70
ФК Николаев (Львовская область) – Агробизнес – 1:3
Голы: Цыпка, 50 – Волков, 8, Улитка, 105, Кузьмин, 120+4
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