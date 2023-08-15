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Кубок Украины
Звягель
15.08.2023 15:00 – FT 4 : 0
ЮКСА
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Кубок Украины
15 августа 2023, 20:15 | Обновлено 15 августа 2023, 20:30
1200
1

Драматичная победа Мариуполя. Сыграны 7 матчей Кубка Украины

Последнего участника 1/16 Кубка узнаем завтра

15 августа 2023, 20:15 | Обновлено 15 августа 2023, 20:30
1200
1
Драматичная победа Мариуполя. Сыграны 7 матчей Кубка Украины
УАФ

Закончился первый игровой день 1/32 финала Кубка Украины. Завтра, 16 августа, пройдет матч «Скала 1911» – «Нива» Тернополь, а сегодня уже было сыграно 7 поединков.

ФСК «Мариуполь» одержал драматичную победу в серии пенальти над «Кудровкой».

Кубок Украины. 1/32 финала

Кудровка – ФСК Мариуполь – 2:2 (6:7 по пенальти)

Голы: Кулик, 4, 74 – Пентелейчук, 49, 83

Звягель – ЮКСА – 4:0

Голы: Ндукве, 4, Ващишин, 25, Фесенко, 27, Волынец, 78

Прикарпатье – Эпицентр – 1:2

Голы: Француз, 88 – Гринь, 22, Мороз, 76

Тростянец – Горняк-Спорт – 1:2

Голы: Слипухин, 76 – Нижник, 52, Гора, 90+3

Ингулец – Виктория – 0:1

Голы: Долинский, 10

Локомотив Киев – Левый берег – 0:2

Голы: Литовченко, 7, Войцеховский, 70

ФК Николаев (Львовская область) – Агробизнес – 1:3

Голы: Цыпка, 50 – Волков, 8, Улитка, 105, Кузьмин, 120+4

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Источник Sport.ua
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Summertime
Кроме Ингулец – Виктория – 0:1 всё остальное понятно.
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