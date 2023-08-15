Кубок Украины. Все матчи 3-го раунда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 августа видеотрансляцию матчей Кубка Украины
15 августа команды ПФЛ играют поединки 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
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Кубок Украины 2023/24
3-й предварительный раунд, 15 августа
- 13:00. Кудровка – ФСК Мариуполь
- 15:00. Звягель – ЮКСА
- 15:00. Прикарпатье – Эпицентр
- 15:00. Тростянец – Горняк-Спорт
- 16:00. Ингулец – Виктория
- 16:00. Локомотив Киев – Левый берег
- 17:00. Николаев (Львовская обл) – Агробизнес
16 августа в 16:00 пройдет игра Скала Стрый – Нива Тернополь
Смотрите видеотрансляцию матчей на Sport.ua
13:00. Кудровка – ФСК Мариуполь
15:00. Звягель – ЮКСА
15:00. Прикарпатье – Эпицентр
15:00. Тростянец – Горняк-Спорт
16:00. Ингулец – Виктория
16:00. Локомотив Киев – Левый берег
17:00. Николаев (Львовская обл) – Агробизнес
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