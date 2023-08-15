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Кубок Украины
Звягель
15.08.2023 15:00 - : -
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
15 августа 2023, 09:29 | Обновлено 15 августа 2023, 09:41
191
0

Кубок Украины. Все матчи 3-го раунда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 августа видеотрансляцию матчей Кубка Украины

15 августа 2023, 09:29 | Обновлено 15 августа 2023, 09:41
191
0
Кубок Украины. Все матчи 3-го раунда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

15 августа команды ПФЛ играют поединки 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите видеотрансляции матчей и результаты на Sport.ua.

Кубок Украины 2023/24

3-й предварительный раунд, 15 августа

  • 13:00. Кудровка – ФСК Мариуполь
  • 15:00. Звягель – ЮКСА
  • 15:00. Прикарпатье – Эпицентр
  • 15:00. Тростянец – Горняк-Спорт
  • 16:00. Ингулец – Виктория
  • 16:00. Локомотив Киев – Левый берег
  • 17:00. Николаев (Львовская обл) – Агробизнес

16 августа в 16:00 пройдет игра Скала Стрый – Нива Тернополь

Смотрите видеотрансляцию матчей на Sport.ua

13:00. Кудровка – ФСК Мариуполь

15:00. Звягель – ЮКСА

15:00. Прикарпатье – Эпицентр

15:00. Тростянец – Горняк-Спорт

16:00. Ингулец – Виктория

16:00. Локомотив Киев – Левый берег

17:00. Николаев (Львовская обл) – Агробизнес

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Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Нива Тернополь Горняк-Спорт Виктория Николаевка Скала Стрый Прикарпатье Ивано-Франковск Ингулец Агробизнес Тростянец Эпицентр Каменец-Подольский Левый берег Звягель ФСК Мариуполь Локомотив Киев Кудровка ЮКСА Тарасовка Николаев (Львовская обл)
Источник Sport.ua
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