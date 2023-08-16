Скала 1911 в дополнительное время обыграла Ниву Т на пути в 4-й раунд КУ

16 августа состоялся последний матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Тернопольская «Нива» в выездном матче не удержала минимальное преимущество в игре против «Скалы 1911» и уступила в дополнительное время.

Восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь клубов УПЛ (9-16 по рейтингу) выступят в четвертом предварительном раунду Кубка Украины. Базовый день матчей – 23 августа.

Кубок Украины 2023/24

3-й предварительный раунд, 16 августа

«Скала 1911» – «Нива» Тернополь – 2:1

Гол: Лукьянченко (90+1), Николишин (120) – Хруставка (58)

Вчера было сыграно еще 7 матчей этой стадии.