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  4. Скала 1911 в дополнительное время обыграла Ниву Т на пути в 4-й раунд КУ
Кубок Украины
Скала 1911
16.08.2023 16:00 – FT 2 : 1
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
16 августа 2023, 18:40 | Обновлено 16 августа 2023, 18:55
217
0

Скала 1911 в дополнительное время обыграла Ниву Т на пути в 4-й раунд КУ

Завершилась все матчи третьего предварительного раунда Кубка Украины

16 августа 2023, 18:40 | Обновлено 16 августа 2023, 18:55
217
0
Скала 1911 в дополнительное время обыграла Ниву Т на пути в 4-й раунд КУ
ФК Скала 1911

16 августа состоялся последний матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Тернопольская «Нива» в выездном матче не удержала минимальное преимущество в игре против «Скалы 1911» и уступила в дополнительное время.

Восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь клубов УПЛ (9-16 по рейтингу) выступят в четвертом предварительном раунду Кубка Украины. Базовый день матчей – 23 августа.

Кубок Украины 2023/24

3-й предварительный раунд, 16 августа

«Скала 1911» – «Нива» Тернополь – 2:1
Гол: Лукьянченко (90+1), Николишин (120) – Хруставка (58)

Вчера было сыграно еще 7 матчей этой стадии.

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Кубок Украины по футболу Нива Тернополь Скала Стрый
Источник Sport.ua
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