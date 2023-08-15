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  4. ВИДЕО. 43-летняя Винус неожиданно обыграла россиянку из топ-20 в Цинциннати
WTA
15 августа 2023, 11:20 |
1127
2

ВИДЕО. 43-летняя Винус неожиданно обыграла россиянку из топ-20 в Цинциннати

Уильямс в двух сетах справилась с Вероникой Кудерметовой

15 августа 2023, 11:20 |
1127
2
ВИДЕО. 43-летняя Винус неожиданно обыграла россиянку из топ-20 в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильмс

Легендарная 43-летняя американская теннисистка Винус Уильямс (WTA 533) вышла в 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США).

В первом раунде соревнований американка в двух сетах обыграла представительницу страны 404 Веронику Кудерметову (WTA 16) за 2 часа и 3 минуты.

WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/32 финала

Винус Уильямс (США) [WC] – Вероника Кудерметова [16] – 6:4, 7:5

Это была первая встреча теннисисток.

Уильямс-старшая впервые с 2019 года выиграла у представительницы топ-20 рейтинга WTA.

В 1/16 финала соревнований американка сыграет против победительницы матча Чжэн Циньвень – Александра Саснович.

Хайлайты матча:

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WTA Цинциннати Винус Уильямс видео Вероника Кудерметова
Источник Sport.ua
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roman75zpr
Браво!
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+1
Віталій Ткачук
Та вона вміє грати. Це олдскульна  жінка. Зібрала волю в кулак, і все.
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+1
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