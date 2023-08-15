ВИДЕО. 43-летняя Винус неожиданно обыграла россиянку из топ-20 в Цинциннати

Легендарная 43-летняя американская теннисистка Винус Уильямс (WTA 533) вышла в 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США).

В первом раунде соревнований американка в двух сетах обыграла представительницу страны 404 Веронику Кудерметову (WTA 16) за 2 часа и 3 минуты.

WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/32 финала

Винус Уильямс (США) [WC] – Вероника Кудерметова [16] – 6:4, 7:5

Это была первая встреча теннисисток.

Уильямс-старшая впервые с 2019 года выиграла у представительницы топ-20 рейтинга WTA.

В 1/16 финала соревнований американка сыграет против победительницы матча Чжэн Циньвень – Александра Саснович.