ВИДЕО. 43-летняя Винус неожиданно обыграла россиянку из топ-20 в Цинциннати
Уильямс в двух сетах справилась с Вероникой Кудерметовой
Легендарная 43-летняя американская теннисистка Винус Уильямс (WTA 533) вышла в 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США).
В первом раунде соревнований американка в двух сетах обыграла представительницу страны 404 Веронику Кудерметову (WTA 16) за 2 часа и 3 минуты.
WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/32 финала
Винус Уильямс (США) [WC] – Вероника Кудерметова [16] – 6:4, 7:5
Это была первая встреча теннисисток.
Уильямс-старшая впервые с 2019 года выиграла у представительницы топ-20 рейтинга WTA.
В 1/16 финала соревнований американка сыграет против победительницы матча Чжэн Циньвень – Александра Саснович.
Хайлайты матча:
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