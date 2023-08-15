Байндл взяла победный старт на турнире в Стэнфорде
Украинка пробилась во второй круг – 1/8 финала
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№85 WTA) с победы начала свои выступления на хардовом турнире серии WTA 125 в Стэнфорде (США).
Во встрече первого круга 29-летняя уроженка Николаева выиграла у Оливии Гадеки из Австралии в двух сетах. Поединок продолжался 1 час 28 минут.
WTA Стэнфорд. Первый круг
Катерина Байндл (Украина, 6) – Оливия Гадеки (Австралия) – 6:2, 6:2
Это была первая в истории личная встреча теннисисток.
В следующем раунде турнира Байндл сыграет против Юэ Юань (№113 WTA), которая в трех партиях переиграла Кэти Волинец (№127 WTA) – 4:6, 7:6 (7:3), 6:0.
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