Байндл взяла победный старт на турнире в Стэнфорде

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№85 WTA) с победы начала свои выступления на хардовом турнире серии WTA 125 в Стэнфорде (США).

Во встрече первого круга 29-летняя уроженка Николаева выиграла у Оливии Гадеки из Австралии в двух сетах. Поединок продолжался 1 час 28 минут.

WTA Стэнфорд. Первый круг

Катерина Байндл (Украина, 6) – Оливия Гадеки (Австралия) – 6:2, 6:2

Это была первая в истории личная встреча теннисисток.

В следующем раунде турнира Байндл сыграет против Юэ Юань (№113 WTA), которая в трех партиях переиграла Кэти Волинец (№127 WTA) – 4:6, 7:6 (7:3), 6:0.