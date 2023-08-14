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Англия
14 августа 2023, 15:53 | Обновлено 14 августа 2023, 15:55
860
0

Цыганков подает, а Довбик забивает: как сыграли украинцы в топ-чемпионтах

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

14 августа 2023, 15:53 | Обновлено 14 августа 2023, 15:55
860
0
Цыганков подает, а Довбик забивает: как сыграли украинцы в топ-чемпионтах
ФК Жирона. Артем Довбик и Виктор Цыганков (на дальнем плане)

В минувшие выходные начались чемпионаты Англии, Испании и Франции. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Ассист Цыганкова и дебютный гол Довбика

«Жирона» стартовала с ничьей в Сан-Себастьяне против местного клуба «Реал Сосьедад» – 1:1.

Баски повели в счете в начале матча усилиями японца Кубо. Гости ответили в середине второго тайма забитым мячом Артема Довбика. Игра прошла при преимуществе «Реал Сосьедада». Хозяев подвела реализация. Каталонцы реализовали фактически свой единственный шанс.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе «Жироны». Украинец играл в середине поля на позиции атакующего полузащитника и провел на поле весь матч. В середине второго тайма сместился на правый фланг при позиционной атаке своей команды. Накрутил защитника соперников и сделал передачу на Артема Довбика, которому оставался не промахнуться по пустому углу ворот басков.

Цыганков взял ответственность на себя, когда у его команды мало что выходило на поле. На ровном месте организовал гол в ворота соперников. Довбику было проще забить, чем промахнуться. Кроме того, бывший динамовец, как всегда, провел очень много черновой работы на команду, много двигался без мяча.

Довбик начал матч на скамейке запасных. Форвард сборной Украины вышел на 64-й минуте матча вместо Кристиана Стуани, а на 72-й сравнял счет в матче. Артему нужно было всего 8 минут, чтобы забить дебютный гол за новую команду. Довбик показал себя как настоящий бомбардир, реализовав свой единственный момент в матче. Хорошее понимание с Цыганковым позволило забить важный гол.

Защитники спасли Лунина

Мадридский «Реал» начал чемпионат с гостевой победы в Бильбао над местным «Атлетиком» – 2:0.

Судьба поединка на «Сан-Мамесе» была решена в первом тайме, когда «сливочные» забили дважды усилиями Родриго и Джуда Беллингема.

Андрей Лунин из-за травмы Тибо Куртуа вышел в стартовом составе «Реала» и сыграл на ноль. Особой работы у украинского вратаря не было. В первом тайме Унаи Гомес с близкого расстояния угрожал воротам мадридцев, но удар у баска не получился из-за противодействия Эдера Милитао – мяч прикатился в руки Лунину. VAR рассматривал момент на предмет пенальти, но видеоассистент фола не увидел.

Во втором тайме Давид Алаба дважды заблокировал удары по воротам Лунина из пределов штрафной. Оба удара имели шансы стать результативными, если бы не блокировка австрийским защитником. Лунин по настоящему в игру так и не вступил. Свою работу выполнял уверенно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Полный матч Забарного

«Борнмут» дома сыграл вничью с «Вест Хэмом» – 1:1.

«Молотобойцы» повели в счете в начале второго тайма. Хозяева отыгрались за 8 минут до окончания основного времени.

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Илья Забарный вышел в стартовом составе «Борнмута» и провел на поле полный матч. Украинский защитник не допустил грубых ошибок. Спас свою команду, когда заблокировал удар Майкла Антонио с близкого расстояния. По статистическим данным, был не слишком убедителен в единоборствах. В целом же можно сказать, что за лето адаптировался к английскому футболу и выглядел более убедительно, чем весной.

Мудрик мог стать героем

В центральном туре АПЛ «Челси» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» – 1:1.

Матч получился интересным, интригующим и зрелищным. Ничья – закономерный результат происходивших на поле событий. Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел на последние 15 минут встречи. Смог усилить игру своей команды в атаке за отведенное время благодаря свежим ногам. Уже в добавленное к матчу время в контратаке вышел на ворота Алиссона, но не смог переиграть бразильского вратаря. Мудрик слишком далеко отпустил от себя мяч и не смог принести победу своей команде.

Игнорирование Малиновского

Александр Зинченко не попал в заявку «Арсенала» на матч против «Ноттингем Форест». Украинский защитник продолжает восстанавливаться от травмы. «Канониры» одержали победу – 2:1.

Виталий Миколенко просидел весь матч «Эвертона» против «Фулхэма» в запасе. «Ириски» дома уступили – 0:1.

Руслан Малиновский не попал в заявку «Марселя» на матч против «Реймса». Команда украинца победила – 2:1.

Эдуард Соболь пропустил из-за травмы матч «Страсбурга» против «Лиона». Команда украинского защитника победила – 2:1.

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статьи эксклюзив Виктор Цыганков Артем Довбик Илья Забарный Андрей Лунин Михаил Мудрик Руслан Малиновский Виталий Миколенко Александр Зинченко Эдуард Соболь
Источник Sport.ua
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