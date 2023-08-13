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Испания
13 августа 2023, 09:02 | Обновлено 13 августа 2023, 09:08
3440
1

Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда

Артем забил гол, реализовав свой единственный момент в поединке

13 августа 2023, 09:02 | Обновлено 13 августа 2023, 09:08
3440
1
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
gironafc.cat

Накануне украинский форвард Артем Довбик провел свой первый матч за «Жирону».

Экс-футболист «Днепра-1» во втором тайме вышел на замену в выездном для его команды поединке 1-го тура Ла Лиги-2023/24 против «Реал Сосьедада» (1:1), а уже спустя восемь минут отличился забитым мячом.

Для Довбика этот момент оказался единственным голевым в матче. Остальная статистика украинского форварда – ниже:

Минут на поле: 32
Все действия / удачные: 21 / 7 (33%)
Голы: 1
Удары / в створ: 1 / 1
Ожидаемые голы: 0,42
Передачи / точные: 2 / 1 (50%)
Обводки / успешные: 1 / 1 (100%)
Единоборства / выигранные: 13 / 4 (31%)
Верховые единоборства / выигранные: 5 / 2 (40%)
Потери мяча / на своей половине поля: 5 / 2
Касания в штрафной: 3
Забеги с мячом: 1
Полученные передачи: 4

Напомним, «Жирона» выкупила Артема Довбика за 7,75 миллионов евро, из которых 6 миллионов евро досталось «Днепру-1», а 1,75 миллиона евро – датскому «Мидтьюлланду», который сохранил за собой 30% экономических прав на игрока.

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Артем Довбик Жирона Реал Сосьедад статистика Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Wyscout
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