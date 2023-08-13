Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда

Накануне украинский форвард Артем Довбик провел свой первый матч за «Жирону».

Экс-футболист «Днепра-1» во втором тайме вышел на замену в выездном для его команды поединке 1-го тура Ла Лиги-2023/24 против «Реал Сосьедада» (1:1), а уже спустя восемь минут отличился забитым мячом.

Для Довбика этот момент оказался единственным голевым в матче. Остальная статистика украинского форварда – ниже:

Минут на поле: 32

Все действия / удачные: 21 / 7 (33%)

Голы: 1

Удары / в створ: 1 / 1

Ожидаемые голы: 0,42

Передачи / точные: 2 / 1 (50%)

Обводки / успешные: 1 / 1 (100%)

Единоборства / выигранные: 13 / 4 (31%)

Верховые единоборства / выигранные: 5 / 2 (40%)

Потери мяча / на своей половине поля: 5 / 2

Касания в штрафной: 3

Забеги с мячом: 1

Полученные передачи: 4

Напомним, «Жирона» выкупила Артема Довбика за 7,75 миллионов евро, из которых 6 миллионов евро досталось «Днепру-1», а 1,75 миллиона евро – датскому «Мидтьюлланду», который сохранил за собой 30% экономических прав на игрока.