Катерина Байндл – Оливия Гадеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№85 WTA) начнет выступления на хардовом турнире серии WTA 125 в Стэнфорде (США).

В первом раунде соревнований украинка сыграет против Оливии Гадеки из Австралии (№138 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 20:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Юэ Юань (№113 WTA) или Кэти Волинец (№127 WTA).

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