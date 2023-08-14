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WTA
14 августа 2023, 12:55 | Обновлено 14 августа 2023, 12:56
293
0

Катерина Байндл – Оливия Гадеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 125 в Стэнфорде

14 августа 2023, 12:55 | Обновлено 14 августа 2023, 12:56
293
0
Катерина Байндл – Оливия Гадеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

14 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№85 WTA) начнет выступления на хардовом турнире серии WTA 125 в Стэнфорде (США).

В первом раунде соревнований украинка сыграет против Оливии Гадеки из Австралии (№138 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Юэ Юань (№113 WTA) или Кэти Волинец (№127 WTA).

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Источник Sport.ua
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