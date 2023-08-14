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14 августа 2023, 07:59 | Обновлено 14 августа 2023, 08:04
106
0

Ман Юнайтед – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 14 августа в 22:00 по Киеву

14 августа 2023, 07:59 | Обновлено 14 августа 2023, 08:04
106
0
Ман Юнайтед – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 августа на «Олд Траффорд» пройдет матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вулверхэмптоном». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени

Манчестер Юнайтед

Команда после провала позапрошлого сезона пошла на достаточно серьезные шаги. Глейзеры сделали ставку на тен Хага, и под него приобретали недешевых футболистов типа Антонио или Каземиро. Эрик многое поменял, например, усадил в запас Роналду и Магуайра (первый в итоге со скандалом ушел). Но, главное, все это оправдалось результатом. Голландец разве что в Лиге Европы неудачно выступил - англичане снова не смогли пройти Севилью, крайне неудобного для себя соперника. Но при этом красные дьяволы еще зимой выиграли титул, в виде Кубка Лиги, а в АПЛ закончили в зоне Лиги чемпионов, 3-ми. Не удивительно, что дали добро на новую партию недешевых новобранцев - Онана (прямая замена ушедшему свободным агентом Де Хеа), Маунта, Хейлунда. И до конца лета должны быть еще минимум пара громких подписаний, впрочем, при оформлении продаж.

Вулверхэмптон

Клуб пытается снова из борца за выживание превратиться в грозу авторитетов. Год назад у волков поначалу ничего не выходило, но они все-таки уговорили перебраться на Туманный Альбион Лопетеги. Юлен, как минимум, поднял своих новых подопечных с самого дна турнирной таблицы АПЛ на вполне комфортное 13-е место в итоговой турнирной таблице. Но какие дальше были планы? Смущает то, что они отпустили не только Рауля Хименеса, что так и не вернул форму после тяжелой травмы, но и Рубена Невеша. При этом никого не подписывали, кроме выкупа контракта Бубакара Траоре, что и так был тут в прошлом сезоне, в аренде. Разве что Доэрти вернулся, что не нашел себя ни в Тоттенхэме, ни в Атлетико. Видимо, испанцу обещали иное, и накануне старта сезона он разрывает контракт! Не лучший сигнал о ситуации внутри Вулвз, мягко говоря.

Статистика личных встреч

В январе прошлого года Вулверхэмптон выиграл, причем на Олд Траффорд. Но трижды до этого и оба раза в прошлом сезоне побеждал МЮ.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сопротивления со стороны гостей. С учетом отставки их тренера, можно брать вариант с форой -1,5 гола на МЮ (коэффициент - 1,99).

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Источник Sport.ua
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