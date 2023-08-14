14.08.2023 22:00 - : -
Англия14 августа 2023, 09:31 |
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Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 14 августа в 22:00 по Киеву
14 августа 2023, 09:31 |
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14 августа состоится матч 1-го тура АПЛ 2023/24 между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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