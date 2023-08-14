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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
14.08.2023 22:00 - : -
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 августа 2023, 09:31 |
52
0

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 14 августа в 22:00 по Киеву

14 августа 2023, 09:31 |
52
0
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

14 августа состоится матч 1-го тура АПЛ 2023/24 между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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