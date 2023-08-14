14 августа состоится матч 1-го тура АПЛ 2023/24 между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция