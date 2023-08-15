Эрик ТЕН ХАГ: «Манчестер Юнайтед способен играть лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) в 1-м туре чемпионата Англии сезона-2023/2024.

«Можно и лучше. Мы способны играть лучше. Но победой мы довольны. Соперник играл активно, и нам нужно было подстроиться. Нам пришлось биться за очки.

В АПЛ нет простых матчей, и точно не с «Вулвс». Это сложный оппонент, и мы очень хорошо потрудились. Надо бороться в каждом матче. Надеюсь, мы будем лучше обращаться с мячом в следующей игре.

Онана совершал очень хорошие сэйвы, действовал очень спокойно. Очень хороший дебют», – заявил тен Хаг.