Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Манчестер Юнайтед способен играть лучше»
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
14.08.2023 22:00 – FT 1 : 0
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 августа 2023, 04:13 | Обновлено 15 августа 2023, 04:24
23
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Манчестер Юнайтед способен играть лучше»

Тренер ждет от своей команды большего

15 августа 2023, 04:13 | Обновлено 15 августа 2023, 04:24
23
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Манчестер Юнайтед способен играть лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) в 1-м туре чемпионата Англии сезона-2023/2024.

«Можно и лучше. Мы способны играть лучше. Но победой мы довольны. Соперник играл активно, и нам нужно было подстроиться. Нам пришлось биться за очки.

В АПЛ нет простых матчей, и точно не с «Вулвс». Это сложный оппонент, и мы очень хорошо потрудились. Надо бороться в каждом матче. Надеюсь, мы будем лучше обращаться с мячом в следующей игре.

Онана совершал очень хорошие сэйвы, действовал очень спокойно. Очень хороший дебют», – заявил тен Хаг.

По теме:
Гол Варана принес Ман Юнайтед победу над Вулвз на старте АПЛ
Мудрик признался, что получал смертельные угрозы от фанатов Арсенала
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале
Теннис | 14 августа 2023, 07:00 0
Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале
Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Футбол | 14 августа 2023, 19:02 39
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией

Команда Патрика ван Леувена снова едва не стала жертвой медленного футбола после перерыва

Стало известно, по какой причине Русин оказался на больничном
Футбол | 14.08.2023, 22:28
Стало известно, по какой причине Русин оказался на больничном
Стало известно, по какой причине Русин оказался на больничном
Денис ШМИГАЛЬ: «35 стран готовы бойкотировать Олимпийские Игры в Париже»
Война | 14.08.2023, 22:19
Денис ШМИГАЛЬ: «35 стран готовы бойкотировать Олимпийские Игры в Париже»
Денис ШМИГАЛЬ: «35 стран готовы бойкотировать Олимпийские Игры в Париже»
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 14.08.2023, 11:03
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Скандал в Ла Лиге. Судья в конце игры не назначил пенальти для Барсы
ВИДЕО. Скандал в Ла Лиге. Судья в конце игры не назначил пенальти для Барсы
14.08.2023, 02:19
Футбол
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
13.08.2023, 09:02 6
Футбол
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
13.08.2023, 20:34 49
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «У меня болит спина из-за того, что я тяну хэвивейт»
Энтони ДЖОШУА: «У меня болит спина из-за того, что я тяну хэвивейт»
13.08.2023, 09:05 4
Бокс
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
14.08.2023, 14:08 2
Футбол
Джошуа нокаутировал Хелениуса, но не удивил. Следующий – Уайлдер?
Джошуа нокаутировал Хелениуса, но не удивил. Следующий – Уайлдер?
13.08.2023, 14:24
Бокс
Один из самых успешных гольфистов за карьеру сделал ставки на сумму $1 млрд
Один из самых успешных гольфистов за карьеру сделал ставки на сумму $1 млрд
14.08.2023, 09:22
Другие виды
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на ОИ-2024
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на ОИ-2024
13.08.2023, 23:05
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем