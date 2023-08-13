Владимир ШАРАН: «Пора очки забирать и у лидеров чемпионата»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал результат встречи своих подопечных с «Днепром-1» (1:1).

– Какие эмоции после такого матча? Сложно сейчас?

– До игры я думал и говорил об этом ребятам, что нам пора очки забирать и у лидеров чемпионата. Ибо в прошлом сезоне так сложилось, что не отобрали очки почти ни у одного из лидеров: ни у «Шахтера», ни у «Динамо», ни у «Днепра-1». Только с «Зарей» один балл взяли.

От «Днепра-1» в прошлом году дома было досадное поражение, соперник тогда выиграл за счет мастерства Пихаленка и Довбика.

Сегодня мы понимали, что они будут уставшими после Праги, после переездов. Мы понимали это и хотели показать игру на родном стадионе, хотели добиться положительного результата. В конце концов это уже третья игра чемпионата, поэтому нужно стараться набирать очки с каждой командой.

Считаю, что ничья – закономерный результат. «Днепр-1» играл вдесятером, но мы при этом мало создали моментов, контрвыпады у нас были хорошие, порой удавались и атаки, но не было последней передачи. Считаю, будь Вишневский, возможно, у нас было бы больше моментов. Но много на позиции форварда работал и Егор Твердохлеб, он и забил мяч.

Когда счет стал 1:0, конечно же, мы хотели выиграть. Оставалось семь добавленных минут, но пропустили досадный гол. Однако это ничья, один балл в таблицу. С этим и поздравляю болельщиков и президента клуба.

– Ничья с таким соперником – это хороший результат. Но как переживали те эмоциональные горки, которые были в конце матча: сначала забили, потом пропустили?

– Это очень тяжело, но это жизнь. Это футбол, это спорт. Здесь есть и радость, и уныние. В раздевалке ребята сидели подавленные, ведь победа была близка. Для меня эта победа была бы важна не просто через три очка в таблицу, но больше в психологическом плане. Ведь мы были бы более уверенны перед выездом в Киев на игру против «Металлиста 1925».

– Игра вашей команды вам сегодня понравилась?

– Понравился прессинг в исполнении нашей команды, понравилось то, как в некоторых моментах мы здорово выходили из защиты в атаку, а самое большее, что не понравилось – это стандартные положения и последние передачи, которые мы не могли выполнить как следует при контратаках. То есть не все понравилось в конечной фазе атак. Некоторые игроки при хороших контратаках принимали неверные решения. Фамилий называть не буду.

– Сегодня в составе «Миная» дебютировал Кораблин. Он был в команде на просмотре? Потому что утром клубная прессслужба объявила о трансфере, а уже в обед Тимур вышел играть.

– Я хотел, чтобы была неожиданность. Это способный, перспективный парень, но с ним еще предстоит работать. У нас есть также Голуб. Также перспективен, я хочу ему больше доверять. Хотел выпустить его, но в такой матч очень тяжело входить. Да и были опасения выпускать двух игроков атакующего плана, больше уже думали о том, чтобы сберечь результат, – сказал Шаран.