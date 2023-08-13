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Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 18:43 | Обновлено 13 августа 2023, 19:01
180
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тимур Кораблин – игрок Миная

Контракт подписан на три года

13 августа 2023, 18:43 | Обновлено 13 августа 2023, 19:01
180
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тимур Кораблин – игрок Миная
ФК Минай. Тимур Кораблин

Официальный сайт закарпатского «Миная» объявил о подписании трудового соглашения с полузащитником Тимуром Кораблиным.

Контракт подписан на три года.

21-летний Кораблин в предыдущем сезоне выступал за криворожский «Кривбасс», за который сыграл 11 матчей и забил один гол.

Игрок заявлен на сезон под 97-м номером.

Отметим, что Кораблин уже успел дебютировать за «Минай», выйдя на замену в матче с «Днепром-1» (1:1).

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Тимур Кораблин Кривбасс Кривой Рог Минай трансферы Минай - Днепр-1 трансферы УПЛ
Источник ФК Минай
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