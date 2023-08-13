Украина. Премьер лига13 августа 2023, 18:43 | Обновлено 13 августа 2023, 19:01
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ОФИЦИАЛЬНО. Тимур Кораблин – игрок Миная
Контракт подписан на три года
13 августа 2023, 18:43 | Обновлено 13 августа 2023, 19:01
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Официальный сайт закарпатского «Миная» объявил о подписании трудового соглашения с полузащитником Тимуром Кораблиным.
Контракт подписан на три года.
21-летний Кораблин в предыдущем сезоне выступал за криворожский «Кривбасс», за который сыграл 11 матчей и забил один гол.
Игрок заявлен на сезон под 97-м номером.
Отметим, что Кораблин уже успел дебютировать за «Минай», выйдя на замену в матче с «Днепром-1» (1:1).
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