Хет-трик Ольмо и дебют Кейна. РБ Лейпциг завоевал Суперкубок Германии
«Быки» разгромили «Баварию» в матче за трофей
В матче за Суперкубок Германии на «Альянц Арене» встретились «Бавария» и «РБ Лейпциг». Мюнхенцы в прошлом сезоне сумели вырвать чемпионский титул, а «быки» завоевали национальный Кубок, в Бундеслиге финишировав на третьем месте. В день матча было официально объявлено о подписании «Баварией» контракта с Гари Кейном, и английский бомбардир сразу попал в заявку своей новой команды.
«Быки» активно начали встречу, за что были вознаграждены уже на 3-й минуте. Ольмо подкараулил отскок в штрафной соперников и нанес точный удар.
Мюнхенцы постепенно завладели территориальным преимуществом, пытаясь нагнетать ситуацию у штрафной соперников. Активным был Гнабри, который пытался врываться в свободные зоны. Два отличных шанса не реализовал Тель.
Гости отвечали контрвыпадами, которые несли в себе немалую угрозу. А перед перерывом они удвоили свое преимущество. Вернер вертикальной передачей нашел Ольмо, который на приеме разобрался с двумя соперниками и точно пробил мимо голкипера.
На второй тайм тренерский штаб «Баварии» выпустил трех новых футболистов: в игру вступили Мазрауи, Коман и Менже. Хозяева начали агрессивно осаждать штрафную соперников и были близки к взятию ворот. Но тем не менее, время шло, а счет не менялся.
Вскоре в составе «Баварии» дебютировал Кейн, появление на поле которого трибуны встретили овациями. К сожалению для фанов мюнхенского клуба, сразу после выхода англичанина «РБ Лейпциг» забил третий гол. Мяч в штрафной попал в руку Мазрауи, после чего Ольмо реализовал пенальти. В дальнейшем мюнхенцы смирились с поражением, и «быки» могли еще более увеличить счет в свою пользу.
«РБ Лейпциг» впервые в истории стал обладателем Суперкубка Германии.
Feels good! 😆#Supercup #FCBRBL pic.twitter.com/TtjnVmq6TK— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 12, 2023
Суперкубок Германии.
«Бавария» – «РБ Лейпциг» – 0:3
Ольмо (3, 44, 68, пен)
Павар (14), Упамекано (34) – Ольмо (71)
«Бавария»: Ульрайх, Павар (Мазрауи, 46), Юпамекано, де Лигт (Ким Менже, 46), Дэвис, Киммих (Горецка, 78), Лаймер (Коман, 46), Сане, Мусиала, Гнабри, Тель (Кейн, 64).
«РБ Лейпциг»: Бласвих, Хенрикс (Клостерманн, 85), Симакан, Орбан, Раум, Симонс (Карвалью, 78), Шлагер, Кампль, Ольмо (Форсберг, 78), Вернер (Шешко, 64), Опенда (Поульсен, 64).
Стадион «Альянц Арена» (Мюнхен, Германия)
События матча
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