Хет-трик Ольмо и дебют Кейна. РБ Лейпциг завоевал Суперкубок Германии

В матче за Суперкубок Германии на «Альянц Арене» встретились «Бавария» и «РБ Лейпциг». Мюнхенцы в прошлом сезоне сумели вырвать чемпионский титул, а «быки» завоевали национальный Кубок, в Бундеслиге финишировав на третьем месте. В день матча было официально объявлено о подписании «Баварией» контракта с Гари Кейном, и английский бомбардир сразу попал в заявку своей новой команды.

«Быки» активно начали встречу, за что были вознаграждены уже на 3-й минуте. Ольмо подкараулил отскок в штрафной соперников и нанес точный удар.

Мюнхенцы постепенно завладели территориальным преимуществом, пытаясь нагнетать ситуацию у штрафной соперников. Активным был Гнабри, который пытался врываться в свободные зоны. Два отличных шанса не реализовал Тель.

Гости отвечали контрвыпадами, которые несли в себе немалую угрозу. А перед перерывом они удвоили свое преимущество. Вернер вертикальной передачей нашел Ольмо, который на приеме разобрался с двумя соперниками и точно пробил мимо голкипера.

На второй тайм тренерский штаб «Баварии» выпустил трех новых футболистов: в игру вступили Мазрауи, Коман и Менже. Хозяева начали агрессивно осаждать штрафную соперников и были близки к взятию ворот. Но тем не менее, время шло, а счет не менялся.

Вскоре в составе «Баварии» дебютировал Кейн, появление на поле которого трибуны встретили овациями. К сожалению для фанов мюнхенского клуба, сразу после выхода англичанина «РБ Лейпциг» забил третий гол. Мяч в штрафной попал в руку Мазрауи, после чего Ольмо реализовал пенальти. В дальнейшем мюнхенцы смирились с поражением, и «быки» могли еще более увеличить счет в свою пользу.

«РБ Лейпциг» впервые в истории стал обладателем Суперкубка Германии.

Суперкубок Германии.

«Бавария» – «РБ Лейпциг» – 0:3

Ольмо (3, 44, 68, пен)

Павар (14), Упамекано (34) – Ольмо (71)

«Бавария»: Ульрайх, Павар (Мазрауи, 46), Юпамекано, де Лигт (Ким Менже, 46), Дэвис, Киммих (Горецка, 78), Лаймер (Коман, 46), Сане, Мусиала, Гнабри, Тель (Кейн, 64).

«РБ Лейпциг»: Бласвих, Хенрикс (Клостерманн, 85), Симакан, Орбан, Раум, Симонс (Карвалью, 78), Шлагер, Кампль, Ольмо (Форсберг, 78), Вернер (Шешко, 64), Опенда (Поульсен, 64).

Стадион «Альянц Арена» (Мюнхен, Германия)

БАВАРИЯ – ЛЕЙПЦИГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА