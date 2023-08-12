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Суперкубок Германии
Бавария
12.08.2023 21:45 – FT 0 : 3
РБ Лейпциг
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Германия
12 августа 2023, 23:38 | Обновлено 13 августа 2023, 00:53
1607
13

Хет-трик Ольмо и дебют Кейна. РБ Лейпциг завоевал Суперкубок Германии

«Быки» разгромили «Баварию» в матче за трофей

12 августа 2023, 23:38 | Обновлено 13 августа 2023, 00:53
1607
13
Хет-трик Ольмо и дебют Кейна. РБ Лейпциг завоевал Суперкубок Германии
twitter.com

В матче за Суперкубок Германии на «Альянц Арене» встретились «Бавария» и «РБ Лейпциг». Мюнхенцы в прошлом сезоне сумели вырвать чемпионский титул, а «быки» завоевали национальный Кубок, в Бундеслиге финишировав на третьем месте. В день матча было официально объявлено о подписании «Баварией» контракта с Гари Кейном, и английский бомбардир сразу попал в заявку своей новой команды.

«Быки» активно начали встречу, за что были вознаграждены уже на 3-й минуте. Ольмо подкараулил отскок в штрафной соперников и нанес точный удар.

Мюнхенцы постепенно завладели территориальным преимуществом, пытаясь нагнетать ситуацию у штрафной соперников. Активным был Гнабри, который пытался врываться в свободные зоны. Два отличных шанса не реализовал Тель.

Гости отвечали контрвыпадами, которые несли в себе немалую угрозу. А перед перерывом они удвоили свое преимущество. Вернер вертикальной передачей нашел Ольмо, который на приеме разобрался с двумя соперниками и точно пробил мимо голкипера.

На второй тайм тренерский штаб «Баварии» выпустил трех новых футболистов: в игру вступили Мазрауи, Коман и Менже. Хозяева начали агрессивно осаждать штрафную соперников и были близки к взятию ворот. Но тем не менее, время шло, а счет не менялся.

Вскоре в составе «Баварии» дебютировал Кейн, появление на поле которого трибуны встретили овациями. К сожалению для фанов мюнхенского клуба, сразу после выхода англичанина «РБ Лейпциг» забил третий гол. Мяч в штрафной попал в руку Мазрауи, после чего Ольмо реализовал пенальти. В дальнейшем мюнхенцы смирились с поражением, и «быки» могли еще более увеличить счет в свою пользу.

«РБ Лейпциг» впервые в истории стал обладателем Суперкубка Германии.

Суперкубок Германии.

«Бавария» – «РБ Лейпциг» – 0:3

Ольмо (3, 44, 68, пен)

Павар (14), Упамекано (34) – Ольмо (71)

«Бавария»: Ульрайх, Павар (Мазрауи, 46), Юпамекано, де Лигт (Ким Менже, 46), Дэвис, Киммих (Горецка, 78), Лаймер (Коман, 46), Сане, Мусиала, Гнабри, Тель (Кейн, 64).

«РБ Лейпциг»: Бласвих, Хенрикс (Клостерманн, 85), Симакан, Орбан, Раум, Симонс (Карвалью, 78), Шлагер, Кампль, Ольмо (Форсберг, 78), Вернер (Шешко, 64), Опенда (Поульсен, 64).

Стадион «Альянц Арена» (Мюнхен, Германия)

БАВАРИЯ – ЛЕЙПЦИГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

68’
ГОЛ ! С пенальти забил Дани Ольмо (РБ Лейпциг).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (РБ Лейпциг).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (РБ Лейпциг).
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Бавария РБ Лейпциг Суперкубок Германии по футболу отчеты Бавария - РБ Лейпциг Дани Ольмо хет-трик Гарри Кейн
Источник Sport.ua
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Комментарии 13
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Octopus
Бавария уже побежала узнавать за сколько можно Ольмо к себе перетащить
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+1
VARioR
Що це за день відкритих дверей сьогодні!? Мінусують люто де треба і не треба.
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
antt
Кейн вийшов на ті  ж хвилині  фактично що й довбик. Але гол не забив. 
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0
Привет
Ухты 
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-2
Показать Скрыть 2 ответа
pol-55
З такою Баварією йому буде тяжко,але вчора прилетів сьогодні 27хв на полі,через 7матчів щось прояснеться.
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-9
Gold Stoned
У Кейна мабуть прокляття якесь не виграти нічого 
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-10
Алексей
Ахаха Бавария 
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-11
Gold Stoned
Бики в цьому сезоні і Бундеслігу може виграють
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-11
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