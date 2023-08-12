В субботу, 12 августа, состоится матч за Суперкубок Германии, в котором встретятся «Бавария» и «Лейпциг». Поединок пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В прошлом сезоне мюнхенский клуб выиграл национальный чемпионат, а «Лейпциг» завоевал Кубок Германии. В Бундеслиге «быки» заняли третье место. В предыдущем национальном первенстве «Бавария» не сумела обыграть «Лейпциг», сыграв вничью в гостях (1:1) и проиграв домашний поединок (1:3). Во время летнего межсезонья мюнхенцы провели пять спаррингов (4 победы и 1 поражение), а «быки» сыграли семь контрольных матчей (4 победы, 2 поражения и 1 ничья).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Лейпциг», за которой можно следить в украинской версии сайта.