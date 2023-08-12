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Суперкубок Германии
Бавария
12.08.2023 21:45 - : -
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
12 августа 2023, 01:22 | Обновлено 12 августа 2023, 01:25
27
0

Бавария – Лейпциг. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка за Суперкубок Германии

12 августа 2023, 01:22 | Обновлено 12 августа 2023, 01:25
27
0
Бавария – Лейпциг. Текстовая трансляция матча
ФК Бавария

В субботу, 12 августа, состоится матч за Суперкубок Германии, в котором встретятся «Бавария» и «Лейпциг». Поединок пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В прошлом сезоне мюнхенский клуб выиграл национальный чемпионат, а «Лейпциг» завоевал Кубок Германии. В Бундеслиге «быки» заняли третье место. В предыдущем национальном первенстве «Бавария» не сумела обыграть «Лейпциг», сыграв вничью в гостях (1:1) и проиграв домашний поединок (1:3). Во время летнего межсезонья мюнхенцы провели пять спаррингов (4 победы и 1 поражение), а «быки» сыграли семь контрольных матчей (4 победы, 2 поражения и 1 ничья).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Лейпциг», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Суперкубок Германии по футболу Бавария РБ Лейпциг текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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