В субботу, 12 августа, мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг» разыграют Суперкубок Германии. Их встреча за почетный трофей состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция