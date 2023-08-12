Суперкубок Германии
12.08.2023 21:45 - : -
Германия12 августа 2023, 14:28 | Обновлено 12 августа 2023, 14:29
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Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 августа в 21:45 по Киеву видеотрансляцию матча за Суперкубок Германии
12 августа 2023, 14:28 | Обновлено 12 августа 2023, 14:29
116
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В субботу, 12 августа, мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг» разыграют Суперкубок Германии. Их встреча за почетный трофей состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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