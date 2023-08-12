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Суперкубок Германии
Бавария
12.08.2023 21:45 - : -
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
12 августа 2023, 14:28 | Обновлено 12 августа 2023, 14:29
116
0

Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 августа в 21:45 по Киеву видеотрансляцию матча за Суперкубок Германии

12 августа 2023, 14:28 | Обновлено 12 августа 2023, 14:29
116
0
Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
bundesliga.com

В субботу, 12 августа, мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг» разыграют Суперкубок Германии. Их встреча за почетный трофей состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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