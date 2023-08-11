Лига Европы Q3. Неудача Днепра-1, Коваль допустил ляп, Шериф разгромил БАТЭ
10 августа состоялись 6 матчей третьего раунда квалификации Лиги чемпионов
10 августа состоялись 6 матчей третьего раунда квалификации Лиги Европы.
«Днепр-1» потерпел фиаско в Праге, проиграв 0:3 в матче против «Славии». Днепряне пропустили три гола, причем третий – играя в большинстве.
«Шериф» из Тирасполя с украинцем Максимом Ковалем в воротах разгромил дома БАТЭ из беларуси со счетом 5:1.
При этом Коваль допустил ляп, проиграв воздух сопернику возле своих ворот, и пропустил курьезный гол.
Лига чемпионов 2023/24
3-й раунд квалификации. Первые матчи, 10 августа
Жальгирис (Литва) – Хеккен (Швеция) – 1:3
Голы: Хнид, 85 – Хрстич, 38, 47, Рюгард, 70.
Карабах (Азербайджан) – ХИК (Финляндия) – 2:1
Голы: Леандро Андраде, 55, Жуниньо, 85 – Олусанья, 77.
Славия Прага (Чехия) – Днепр-1 (Украина) – 3:0
Голы: Шранц, 5, 37, Валлем, 81.
Шериф (Молдова) – БАТЭ (беларусь) – 5:1
Голы: Анкейе, 12, 47, Бадоло, 32, Янсане, 90+3, 90+7 – Бане, 50.
Зринськи (Босния) – Брейдаблик (Исландия) – 6:2
Голы: Киш, 2, 30, Малекинушич, 21, 40, Бильбия, 33, Иванчич, 55 – Людвикссон, 64, Эйольфссон, 74.
Олимпиакос (Греция) – Генк (Бельгия) – 1:0
Гол: Фортунис, 1.
ВИДЕО. Ляп Коваля в матче Шерифа против БАТЭ
GOAL! Sheriff 3-1 BATE Borisov (49 Sidi Bane) pic.twitter.com/9xMxCrF2Uw— Qureshi Just That (@Qureshi_That) August 10, 2023
Пары 3-го раунда квалификации
События матча
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