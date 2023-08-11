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Лига Европы
Жальгирис
10.08.2023 19:00 – FT 1 : 3
Хеккен
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Лига Европы
11 августа 2023, 03:50 | Обновлено 11 августа 2023, 04:10
134
0

Лига Европы Q3. Неудача Днепра-1, Коваль допустил ляп, Шериф разгромил БАТЭ

10 августа состоялись 6 матчей третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

11 августа 2023, 03:50 | Обновлено 11 августа 2023, 04:10
134
0
Лига Европы Q3. Неудача Днепра-1, Коваль допустил ляп, Шериф разгромил БАТЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

10 августа состоялись 6 матчей третьего раунда квалификации Лиги Европы.

«Днепр-1» потерпел фиаско в Праге, проиграв 0:3 в матче против «Славии». Днепряне пропустили три гола, причем третий – играя в большинстве.

«Шериф» из Тирасполя с украинцем Максимом Ковалем в воротах разгромил дома БАТЭ из беларуси со счетом 5:1.

При этом Коваль допустил ляп, проиграв воздух сопернику возле своих ворот, и пропустил курьезный гол.

Лига чемпионов 2023/24

3-й раунд квалификации. Первые матчи, 10 августа

Жальгирис (Литва) – Хеккен (Швеция) – 1:3

Голы: Хнид, 85 – Хрстич, 38, 47, Рюгард, 70.

Карабах (Азербайджан) – ХИК (Финляндия) – 2:1

Голы: Леандро Андраде, 55, Жуниньо, 85 – Олусанья, 77.

Славия Прага (Чехия) – Днепр-1 (Украина) – 3:0

Голы: Шранц, 5, 37, Валлем, 81.

Шериф (Молдова) – БАТЭ (беларусь) – 5:1

Голы: Анкейе, 12, 47, Бадоло, 32, Янсане, 90+3, 90+7 – Бане, 50.

Зринськи (Босния) – Брейдаблик (Исландия) – 6:2

Голы: Киш, 2, 30, Малекинушич, 21, 40, Бильбия, 33, Иванчич, 55 – Людвикссон, 64, Эйольфссон, 74.

Олимпиакос (Греция) – Генк (Бельгия) – 1:0

Гол: Фортунис, 1.

ВИДЕО. Ляп Коваля в матче Шерифа против БАТЭ

Пары 3-го раунда квалификации

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Нассим Хнид (Жальгирис).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Миккель Рюгор (Хеккен).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Садик (Хеккен).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Срджан Хрстич (Хеккен).
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Источник Sport.ua
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