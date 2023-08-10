Лига Европы10 августа 2023, 23:10 |
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Лига Европы. Коваль помог Шерифу разгромить БАТЭ
Украинский голкипер провел на поле весь матч
10 августа 2023, 23:10 |
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Бывший клуб украинского тренера Юрия Вернидуба, молдавский «Шериф», сделал большой шаг навстречу раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. В первом матче третьего раунда клуб из Тирасполя дома разгромил со счетом 5:1 белорусский «БАТЭ».
В разгроме белорусов активно поучаствовал украинский голкипер Максим Коваль. Он вышел в основе «Шерифа» на матч и провел на поле все 90 минут.
Лига Европы. Квалификация. 3-й раунд. Первый матч
«Шериф» – «БАТЭ» – 5:1
Голы: Анкейе 12, 47, Бадоло 32, Янсане 90+3, 90+8 – Бане 50
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