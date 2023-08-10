Лига Европы. Коваль помог Шерифу разгромить БАТЭ

Бывший клуб украинского тренера Юрия Вернидуба, молдавский «Шериф», сделал большой шаг навстречу раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. В первом матче третьего раунда клуб из Тирасполя дома разгромил со счетом 5:1 белорусский «БАТЭ».

В разгроме белорусов активно поучаствовал украинский голкипер Максим Коваль. Он вышел в основе «Шерифа» на матч и провел на поле все 90 минут.

Лига Европы. Квалификация. 3-й раунд. Первый матч

«Шериф» – «БАТЭ» – 5:1

Голы: Анкейе 12, 47, Бадоло 32, Янсане 90+3, 90+8 – Бане 50