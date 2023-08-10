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Лига Европы
Шериф
10.08.2023 20:00 – FT 5 : 1
БАТЭ
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Лига Европы
10 августа 2023, 23:10 |
505
0

Лига Европы. Коваль помог Шерифу разгромить БАТЭ

Украинский голкипер провел на поле весь матч

10 августа 2023, 23:10 |
505
0
Лига Европы. Коваль помог Шерифу разгромить БАТЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

Бывший клуб украинского тренера Юрия Вернидуба, молдавский «Шериф», сделал большой шаг навстречу раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. В первом матче третьего раунда клуб из Тирасполя дома разгромил со счетом 5:1 белорусский «БАТЭ».

В разгроме белорусов активно поучаствовал украинский голкипер Максим Коваль. Он вышел в основе «Шерифа» на матч и провел на поле все 90 минут.

Лига Европы. Квалификация. 3-й раунд. Первый матч

«Шериф» – «БАТЭ» – 5:1
Голы: Анкейе 12, 47, Бадоло 32, Янсане 90+3, 90+8 – Бане 50

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Шериф Тирасполь БАТЭ Лига Европы Максим Коваль (футболист)
Источник Sport.ua
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