Третьяков получил травму, Леднев дебютировал за Днепр-1

Начало матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против «Славии» для «Днепра-1» получилось катастрофическим. Уже на 5-й минуте подопечные Александра Кучера пропустили быстрый гол в свои ворота, а на 12-й минуте тренеру вице-чемпионов Украины еще и пришлось делать вынужденную замену.

Травму получил полузащитник команды Максим Третьяков. Вместо него на поле вышел Богдан Леднев.

Для Леднева это дебют в составе «Днепра-1». Он перешел в команду лишь вчера из «Динамо» Киев, подписав полноценный контракт.