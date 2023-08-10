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Лига Европы
10 августа 2023, 20:43 | Обновлено 10 августа 2023, 20:45
353
0

Третьяков получил травму, Леднев дебютировал за Днепр-1

Кучеру пришлось делать вынужденную замену на 12-й минуте

10 августа 2023, 20:43 | Обновлено 10 августа 2023, 20:45
353
0
Третьяков получил травму, Леднев дебютировал за Днепр-1
Telegram. Богдан Леднев

Начало матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против «Славии» для «Днепра-1» получилось катастрофическим. Уже на 5-й минуте подопечные Александра Кучера пропустили быстрый гол в свои ворота, а на 12-й минуте тренеру вице-чемпионов Украины еще и пришлось делать вынужденную замену.

Травму получил полузащитник команды Максим Третьяков. Вместо него на поле вышел Богдан Леднев.

Для Леднева это дебют в составе «Днепра-1». Он перешел в команду лишь вчера из «Динамо» Киев, подписав полноценный контракт.

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Максим Третьяков Богдан Леднев травма Днепр-1 Славия - Днепр-1 Лига Европы
Источник Sport.ua
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