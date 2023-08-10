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Лига Европы
10 августа 2023, 20:17 | Обновлено 10 августа 2023, 20:47
795
0

ВИДЕО. Днепр-1 пропустил быстрый гол. Шранц замкнул прострел с фланга

На 5-й минуте Славия открыла счет в матче Лиги Европы

10 августа 2023, 20:17 | Обновлено 10 августа 2023, 20:47
795
0
ВИДЕО. Днепр-1 пропустил быстрый гол. Шранц замкнул прострел с фланга
FH

10 августа проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

«Днепр-1» пропустил быстрый гол. Иван Шранц замкнул прострел с фланга Йозефа Масопуста на 5-й минуте.

ГОЛ! 1:0. Иван Шранц, 5 мин.

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Лига Европы Славия Прага Днепр-1 Славия - Днепр-1 Йозеф Масопуст видео голов и обзор Иван Шранц
Источник Sport.ua
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