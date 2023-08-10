ВИДЕО. Днепр-1 пропустил быстрый гол. Шранц замкнул прострел с фланга

10 августа проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

«Днепр-1» пропустил быстрый гол. Иван Шранц замкнул прострел с фланга Йозефа Масопуста на 5-й минуте.

ГОЛ! 1:0. Иван Шранц, 5 мин.