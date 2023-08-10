Лига Европы10 августа 2023, 20:17 | Обновлено 10 августа 2023, 20:47
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ВИДЕО. Днепр-1 пропустил быстрый гол. Шранц замкнул прострел с фланга
На 5-й минуте Славия открыла счет в матче Лиги Европы
10 августа 2023, 20:17 | Обновлено 10 августа 2023, 20:47
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10 августа проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).
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Команды играют на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
«Днепр-1» пропустил быстрый гол. Иван Шранц замкнул прострел с фланга Йозефа Масопуста на 5-й минуте.
ГОЛ! 1:0. Иван Шранц, 5 мин.
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