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Суперкубок Португалии
Бенфика
09.08.2023 22:45 – FT 2 : 0
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
10 августа 2023, 01:05 | Обновлено 10 августа 2023, 02:09
197
0

Орлы в ожидании Трубина. Бенфика завоевала Суперкубок Португалии

В матче за трофей «Бенфика» победила «Порту» со счетом 2:0

10 августа 2023, 01:05 | Обновлено 10 августа 2023, 02:09
197
0
Орлы в ожидании Трубина. Бенфика завоевала Суперкубок Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 августа состоялся матч за Суперкубок Португалии между клубами «Бенфика» и «Порту» (2:0).

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Поединок состоялся в Авейру на стадионе «Мунисипал де Авейру».

Орлам победы принесли голы Анхеля Ди Марии и Петара Мусы во втором тайме.

В ближайшее время «Бенфика» пополнится голкипером Анатолием Трубиным из «Шахтера».

Суперкубок Португалии

10 августа, Авейру

Бенфика – Порту – 2:0

Голы: Ди Мария, 61, Муса, 68

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Бенфика Суперкубок Португалии по футболу Порту Бенфика - Порту Анхель Ди Мария Петар Муса Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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