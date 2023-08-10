Суперкубок Португалии
Португалия10 августа 2023, 01:05 | Обновлено 10 августа 2023, 02:09
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Орлы в ожидании Трубина. Бенфика завоевала Суперкубок Португалии
В матче за трофей «Бенфика» победила «Порту» со счетом 2:0
10 августа 2023, 01:05 | Обновлено 10 августа 2023, 02:09
197
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Вечером 9 августа состоялся матч за Суперкубок Португалии между клубами «Бенфика» и «Порту» (2:0).
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Поединок состоялся в Авейру на стадионе «Мунисипал де Авейру».
Орлам победы принесли голы Анхеля Ди Марии и Петара Мусы во втором тайме.
В ближайшее время «Бенфика» пополнится голкипером Анатолием Трубиным из «Шахтера».
Суперкубок Португалии
10 августа, Авейру
Бенфика – Порту – 2:0
Голы: Ди Мария, 61, Муса, 68
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