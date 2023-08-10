Орлы в ожидании Трубина. Бенфика завоевала Суперкубок Португалии

Вечером 9 августа состоялся матч за Суперкубок Португалии между клубами «Бенфика» и «Порту» (2:0).

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Поединок состоялся в Авейру на стадионе «Мунисипал де Авейру».

Орлам победы принесли голы Анхеля Ди Марии и Петара Мусы во втором тайме.

В ближайшее время «Бенфика» пополнится голкипером Анатолием Трубиным из «Шахтера».

Суперкубок Португалии

10 августа, Авейру

Бенфика – Порту – 2:0

Голы: Ди Мария, 61, Муса, 68