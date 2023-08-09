Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Порту. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Португалии
Суперкубок Португалии
Бенфика
09.08.2023 22:45 - : -
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
09 августа 2023, 07:55 | Обновлено 09 августа 2023, 08:10
147
0

Бенфика – Порту. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Португалии

Поединок состоится 9 августа в 22:45 по Киеву

09 августа 2023, 07:55 | Обновлено 09 августа 2023, 08:10
147
0
Бенфика – Порту. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Португалии
Twitter

9 августа на «Мунисипал де Авейру» пройдет матч Суперкубка Португалии, в котором «Бенфика» встретится с «Порту». Старт поединка запланирован на 22:45 по киевскому времени.

Бенфика

Команда перед началом прошлого сезона в очередной раз сменила тренера. В Лиссабоне сделали ставку на Рогера Шмидта. И тот начал оправдывать доверие с первых дней пребывания в Португалии. Достаточно сказать, что его подопечные впервые проиграли официальный матч только 31-го декабря, может быть, расслабившись перед Новым Годом. Вообще в 2023-м орлы выглядели уже не так убедительно, но сформированного задела хватило, чтобы выиграть Примейру после 4-летней паузы. Параллельно португальцы выиграли группу Лиги чемпионов, в которой также выступали Ювентус и ПСЖ, не заметили в 1/8 Брюгге, и только с Интером, будущим финалистом, сдулись в четвертьфинале. Летом пока что больше избавлялись от балласта, чем продавали (Вайгль, Дракслер - но и Гримальдо отпустили), зато вложились в покупку Юрасека и Кекчу, заодно вернув Ди Марию.

Порту

Клуб демонстрирует любопытную закономерность в последнее время: он выигрывает строго в четные годы Примейру. Так было и в 2018-м, и в 2020-м, и в 2022-м, при том, что между ними драконы позволяли себя опередить то Спортингу, то, как в случае с прошлым сезоном, Бенфике. Уж очень резво начал конкурент, и в итоге его так и не смогли догнать, хотя в концовке сузили отставание до 2-х очков. Впрочем, трипейруш начали сезон с победы в Суперкубке, а закончили завоеванием кубка. Кроме того, они тоже выходили в плей-офф Лиги чемпионов, и минимально уступили там опять-таки Интеру. Так что не удивительно, что Сержиу Консейсау сохранил тренерский пост. Еще и получил в распоряжение нового нападающего, Франа Наварро, который и в Жил Висенте ухитрялся забивать в каждом 2-м поединке Примейры в среднем.

Статистика личных встреч

История взаимоотношений очень богата. Отметим, что в прошлом сезоне стороны обменялись выездными победами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом Бенфику. Но номинальные гости в 2023-м году не выглядели слабее - рискнем поставить, что Порту не проиграет в основное время (коэффициент - 1,81).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Бристоль Сити – Оксфорд Юнайтед. Прогноз на матч Кубка английской лиги
КИ Клаксвик – Мольде. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ПСВ – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Бенфика Порту Бенфика - Порту прогнозы прогнозы на футбол Суперкубок Португалии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории
Футбол | 08 августа 2023, 21:16 15
10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории
10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории

Стать знаковым футболистом для «горняков» бразильцу Бернарду так и не удалось

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 09 августа 2023, 07:20 1
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Женский ЧМ. Стали известны все четвертьфиналисты
Футбол | 08.08.2023, 16:21
Женский ЧМ. Стали известны все четвертьфиналисты
Женский ЧМ. Стали известны все четвертьфиналисты
3 гола за 10 минут. Барселона обыграла Тоттенхэм и завоевала Кубок Гампера
Футбол | 09.08.2023, 00:10
3 гола за 10 минут. Барселона обыграла Тоттенхэм и завоевала Кубок Гампера
3 гола за 10 минут. Барселона обыграла Тоттенхэм и завоевала Кубок Гампера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил на сезон 18-летнего сенегальца
Футбол | 08.08.2023, 09:47
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил на сезон 18-летнего сенегальца
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил на сезон 18-летнего сенегальца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина узнала соперников по квалификации Евробаскета-2025
Украина узнала соперников по квалификации Евробаскета-2025
08.08.2023, 12:50 5
Баскетбол
Фото Мудрика – на обложке страницы Челси в Твиттере
Фото Мудрика – на обложке страницы Челси в Твиттере
07.08.2023, 19:53 1
Футбол
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
08.08.2023, 06:30 27
Футбол
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
08.08.2023, 13:49 1
Футбол
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
08.08.2023, 10:46 69
Теннис
Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
08.08.2023, 21:05 8
Другие виды
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
07.08.2023, 14:17 87
Футбол
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
08.08.2023, 19:24 41
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем