9 августа на «Мунисипал де Авейру» пройдет матч Суперкубка Португалии, в котором «Бенфика» встретится с «Порту». Старт поединка запланирован на 22:45 по киевскому времени.

Бенфика

Команда перед началом прошлого сезона в очередной раз сменила тренера. В Лиссабоне сделали ставку на Рогера Шмидта. И тот начал оправдывать доверие с первых дней пребывания в Португалии. Достаточно сказать, что его подопечные впервые проиграли официальный матч только 31-го декабря, может быть, расслабившись перед Новым Годом. Вообще в 2023-м орлы выглядели уже не так убедительно, но сформированного задела хватило, чтобы выиграть Примейру после 4-летней паузы. Параллельно португальцы выиграли группу Лиги чемпионов, в которой также выступали Ювентус и ПСЖ, не заметили в 1/8 Брюгге, и только с Интером, будущим финалистом, сдулись в четвертьфинале. Летом пока что больше избавлялись от балласта, чем продавали (Вайгль, Дракслер - но и Гримальдо отпустили), зато вложились в покупку Юрасека и Кекчу, заодно вернув Ди Марию.

Порту

Клуб демонстрирует любопытную закономерность в последнее время: он выигрывает строго в четные годы Примейру. Так было и в 2018-м, и в 2020-м, и в 2022-м, при том, что между ними драконы позволяли себя опередить то Спортингу, то, как в случае с прошлым сезоном, Бенфике. Уж очень резво начал конкурент, и в итоге его так и не смогли догнать, хотя в концовке сузили отставание до 2-х очков. Впрочем, трипейруш начали сезон с победы в Суперкубке, а закончили завоеванием кубка. Кроме того, они тоже выходили в плей-офф Лиги чемпионов, и минимально уступили там опять-таки Интеру. Так что не удивительно, что Сержиу Консейсау сохранил тренерский пост. Еще и получил в распоряжение нового нападающего, Франа Наварро, который и в Жил Висенте ухитрялся забивать в каждом 2-м поединке Примейры в среднем.

Статистика личных встреч

История взаимоотношений очень богата. Отметим, что в прошлом сезоне стороны обменялись выездными победами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом Бенфику. Но номинальные гости в 2023-м году не выглядели слабее - рискнем поставить, что Порту не проиграет в основное время (коэффициент - 1,81).