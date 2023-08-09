Суперкубок Португалии
Португалия09 августа 2023, 09:17 | Обновлено 09 августа 2023, 09:18
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Бенфика – Порту. Суперкубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча за Суперкубок Португалии
09 августа 2023, 09:17 | Обновлено 09 августа 2023, 09:18
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9 августа состоится матч за Суперкубок Португалии между клубами «Бенфика» и «Порту».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится на стадионе «Мунисипал де Авейру». Время начала встречи – 22:45 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканалах Sport 1, Sport 2, Sport 3.
Бенфика – Порту. Суперкубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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