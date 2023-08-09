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Суперкубок Португалии
Бенфика
09.08.2023 22:45 - : -
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
09 августа 2023, 09:17 | Обновлено 09 августа 2023, 09:18
93
0

Бенфика – Порту. Суперкубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча за Суперкубок Португалии

09 августа 2023, 09:17 | Обновлено 09 августа 2023, 09:18
93
0
Бенфика – Порту. Суперкубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter

9 августа состоится матч за Суперкубок Португалии между клубами «Бенфика» и «Порту».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоится на стадионе «Мунисипал де Авейру». Время начала встречи – 22:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканалах Sport 1, Sport 2, Sport 3.

Бенфика – Порту. Суперкубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
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Бенфика - Порту Бенфика Порту смотреть онлайн Суперкубок Португалии по футболу
Источник Sport.ua
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