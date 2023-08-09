9 августа состоится матч за Суперкубок Португалии между клубами «Бенфика» и «Порту».

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Поединок состоится на стадионе «Мунисипал де Авейру». Время начала встречи – 22:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканалах Sport 1, Sport 2, Sport 3.

Бенфика – Порту. Суперкубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция