10 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между клубами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).

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Поединок пройдет на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.