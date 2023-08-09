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Лига Европы
09 августа 2023, 10:47 |
551
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Славия Прага – Днепр-1

Поединок состоится 10 августа в 20:00 по Киеву

09 августа 2023, 10:47 |
551
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Славия Прага – Днепр-1
ФК Днепр-1

10 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между клубами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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