Лига Европы09 августа 2023, 10:47 |
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Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Славия Прага – Днепр-1
Поединок состоится 10 августа в 20:00 по Киеву
09 августа 2023, 10:47 |
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10 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между клубами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
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