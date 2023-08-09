Все выбыли. Костюк проиграла китаянке в первом раунде в Монреале
Марта вслед за остальными украинками покинула одиночный разряд соревнований в Канаде
Украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.
В первом раунде основы украинка проиграла Чжэн Циньвень из Китая (№24 WTA).
Монреаль. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Чжэн Циньвень (Китай) – 2:6, 6:1, 3:6
Это была первая встреча теннисисток. Костюк в этом году дебютировала на соревнованиях в Монреале. На этом же турнире Canadian Open в Торонто она также еще не играла.
Отметим, что 20-летняя Чжэн Циньвень – одна из самых перспективных теннисисток WTA-тура.
В следующем раунде победительница встречи сразится против пятнадцатой сеяной Людмилы Самсоновой.
Ранее свои матчи первого раунда проиграли Ангелина Калинина и Элина Свитолина. Леся Цуренко не вышла на поединок первого круга из-за травмы.
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Просто снялась.
По факту ж маємо 4 тенісистки у топ-50, і ніхто з них не пройшов першого кола великого турніру. Сміх крізь сльози. Найсмішніше ж, що серед усіх наших дорослих тенісисток єдина має шанси на Шолом саме Марта. Шанси крихітні та примарні, ясна річ. Забагато потрібно змінити у голові та грі, щоб вони стали на щось схожими. Але інші не мають і того. Час Еліни вже минув, свої можливості, які були значно реальнішими за Мартині, вона не використала. А всі інші українські тенісистки про Шолом можуть хіба помріяти у солодких снах.