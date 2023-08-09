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WTA
09 августа 2023, 00:47 | Обновлено 09 августа 2023, 00:51
352
7

Все выбыли. Костюк проиграла китаянке в первом раунде в Монреале

Марта вслед за остальными украинками покинула одиночный разряд соревнований в Канаде

09 августа 2023, 00:47 | Обновлено 09 августа 2023, 00:51
352
7
Все выбыли. Костюк проиграла китаянке в первом раунде в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде основы украинка проиграла Чжэн Циньвень из Китая (№24 WTA).

Монреаль. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Чжэн Циньвень (Китай) – 2:6, 6:1, 3:6

Это была первая встреча теннисисток. Костюк в этом году дебютировала на соревнованиях в Монреале. На этом же турнире Canadian Open в Торонто она также еще не играла.

Отметим, что 20-летняя Чжэн Циньвень – одна из самых перспективных теннисисток WTA-тура.

В следующем раунде победительница встречи сразится против пятнадцатой сеяной Людмилы Самсоновой.

Ранее свои матчи первого раунда проиграли Ангелина Калинина и Элина Свитолина. Леся Цуренко не вышла на поединок первого круга из-за травмы.

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WTA Монреаль Марта Костюк Чжэн Циньвень
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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sirjoga
Монреаль, давай до свідання) 
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+2
sv_2000
Тем не менее Марта дольше всех наших продержалась на турнире))))
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+1
Viktor Shuper
пливли-пливли і на березі всрались, як казала моя бабуся) краще б вже в 2 сетах програла, ніж так. 3 сет просто злив, як і перший
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+1
Попандопуло из Одессы
Леся оказалась дальновиднее остальных.
Просто снялась.
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+1
Stanislav Matusevych
Після того, що коїлося у Марти з подачею у першому сеті, результат трохи прогнозований. Без нормальної першої в Турі робити нема чого. Тим не менше, вперше за довгий час Марта намагалася грати в атаку, майже без брічеківського бадмінтону, який надовго загальмував її розвиток. Роботи у нової тренерки неймовірно багато, і роботи важкої. Але тільки гра в атаку при талантах Марти може дати їй справжній розвиток. Ну, і подача, яку наново ставити у 20+ є тією ще задачею.
По факту ж маємо 4 тенісистки у топ-50, і ніхто з них не пройшов першого кола великого турніру. Сміх крізь сльози. Найсмішніше ж, що серед усіх наших дорослих тенісисток єдина має шанси на Шолом саме Марта. Шанси крихітні та примарні, ясна річ. Забагато потрібно змінити у голові та грі, щоб вони стали на щось схожими. Але інші не мають і того. Час Еліни вже минув, свої можливості, які були значно реальнішими за Мартині, вона не використала. А всі інші українські тенісистки про Шолом можуть хіба помріяти у солодких снах.
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+1
Vitason
Фартонуло китаянке, Костюк немного не совладала с нервами,подарки сделала в одном гейме влупила три раза куда попало и откровенно удары у китаянки пару троек в третьем сете получились идеальными ,она и сама не поняла что так смогла пробить, обидно,но ничего второй сет отличный у Марты вышел,так нужно и дальше ловить свою игру!
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+1
Олександр Радченко
Короче такая закономерность лучшие юниорки не выигрывают большие шлеми Потапова лучшая юниорка 2001 даже сильнее Швентек в итоге где Потапова ,а где Швентек, Ястремская лучшая юниорка 2000 лучше Андреаску и где сейчас Ястремская?Тоже самое и про 1999 Рибакина и Вондрушова не самими сильными били 1999 ,но у них есть шлемы,ну и конечно Костюк лучшая юниорка 2002 ,но большой шлем за Радукану .Лучше Костюк не побеждала бы на австралиан оупен .
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0
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