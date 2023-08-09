Все выбыли. Костюк проиграла китаянке в первом раунде в Монреале

Украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде основы украинка проиграла Чжэн Циньвень из Китая (№24 WTA).

Монреаль. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Чжэн Циньвень (Китай) – 2:6, 6:1, 3:6

Это была первая встреча теннисисток. Костюк в этом году дебютировала на соревнованиях в Монреале. На этом же турнире Canadian Open в Торонто она также еще не играла.

Отметим, что 20-летняя Чжэн Циньвень – одна из самых перспективных теннисисток WTA-тура.

В следующем раунде победительница встречи сразится против пятнадцатой сеяной Людмилы Самсоновой.

Ранее свои матчи первого раунда проиграли Ангелина Калинина и Элина Свитолина. Леся Цуренко не вышла на поединок первого круга из-за травмы.