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  4. Цуренко снялась с большого турнира в Монреале
WTA
08 августа 2023, 22:29 | Обновлено 08 августа 2023, 23:27
1279
6

Цуренко снялась с большого турнира в Монреале

Леся не выйдет на матч первого круга против Петры Мартич

08 августа 2023, 22:29 | Обновлено 08 августа 2023, 23:27
1279
6
Цуренко снялась с большого турнира в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) досрочно завершила выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

По информации портала Большой теннис Украины, причина снятия – травма локтя. Проблема спровоцирована слишком тяжелыми мячами, которые используются на американской серии (Wilson US Open)

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, должна была сразиться против Петры Мартич из Хорватии (№35 WTA), но снялась с матча.

В этом поединке ее заменит Кристина Букша из Испании.

Отметим, что в квалификации Цуренко обыграла канадку Бьянку Фернандес и Элизабет Мандлик из США.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Андрей Залищук
і чого я не здивований? ще й Марта під питанням
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0
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maverik
Шо опять .....????
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-1
roman75zpr
Да шо ж такое
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-1
Александр Науменко
Ну і де ті Дубенськи, дев'яносто другі та інші Ади, які з штанів виплигували , нахваляючи Лесю, дивлячись тільки на рахунок. Навіть не сумнівався в цьому знятті, дивлячись її квали. Один позитив що до а не в. Гінес радіє.
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-5
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