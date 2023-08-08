Цуренко снялась с большого турнира в Монреале
Леся не выйдет на матч первого круга против Петры Мартич
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) досрочно завершила выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.
По информации портала Большой теннис Украины, причина снятия – травма локтя. Проблема спровоцирована слишком тяжелыми мячами, которые используются на американской серии (Wilson US Open)
В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, должна была сразиться против Петры Мартич из Хорватии (№35 WTA), но снялась с матча.
В этом поединке ее заменит Кристина Букша из Испании.
Отметим, что в квалификации Цуренко обыграла канадку Бьянку Фернандес и Элизабет Мандлик из США.
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