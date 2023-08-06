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WTA
06 августа 2023, 19:29 | Обновлено 06 августа 2023, 19:30
1625
10

Цуренко пробилась в основу престижного турнира в Монреале

Леся переиграла Элизабет Мандлик из США

06 августа 2023, 19:29 | Обновлено 06 августа 2023, 19:30
1625
10
Цуренко пробилась в основу престижного турнира в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) преодолела квалификацию на турнире WTA 1000 в Монреале.

В финале отбора украинка переиграла американку Элизабет Мандлик (№121 WTA).

Монреаль. Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Элизабет Мандлик (США) – 6:4, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

Цуренко ранее один раз играла в основе соревнований в Монреале. В 2018 году она дошла до второго круга. На этом же турнире Canadian Open, но в Торонто Леся в 2015-м играла в четвертьфинале.

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Леся Цуренко WTA Монреаль Элизабет Мандлик
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Andrey_1992
Леся трохи розслаблено сьогодні грала, але головне, що перемогла, в основі треба додавати
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Александр Ад
Перемогла в своєму стилі,молодець!
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Александр Науменко
Для когось лакомий шматок. Рівень Лесіного тенісу сьогодні, п'ята, шоста сотня.
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-11
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