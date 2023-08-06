Цуренко пробилась в основу престижного турнира в Монреале

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) преодолела квалификацию на турнире WTA 1000 в Монреале.

В финале отбора украинка переиграла американку Элизабет Мандлик (№121 WTA).

Монреаль. Финал квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Элизабет Мандлик (США) – 6:4, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

Цуренко ранее один раз играла в основе соревнований в Монреале. В 2018 году она дошла до второго круга. На этом же турнире Canadian Open, но в Торонто Леся в 2015-м играла в четвертьфинале.