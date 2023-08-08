Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде основы украинка уступила американке Даниэль Коллинс (№48 WTA), которая ранее преодолела квалификационный барьер.

Монреаль. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Даниэль Коллинс (США) – 2:6, 2:6

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.

Отметим, что в Монреале Элина не побеждала с 2018 года, когда в полуфинале уступила Слоан Стивенс. В 2021-м она также проиграла в первом круге, тогда Свитолину в трех партиях обыграла Йоханна Конта.

На прошлой неделе Элина дошла до 1/4 финала на турнире в Вашингтоне. На следующей неделе Свитолина выступит на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В следующем раунде победительница встречи сразится против восьмой сеяной Марии Саккари.