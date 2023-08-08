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WTA
08 августа 2023, 19:24 | Обновлено 08 августа 2023, 19:32
3384
29

Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале

Элина уступила американке, которая стартовала в квалификации

08 августа 2023, 19:24 | Обновлено 08 августа 2023, 19:32
3384
29
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде основы украинка уступила американке Даниэль Коллинс (№48 WTA), которая ранее преодолела квалификационный барьер.

Монреаль. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Даниэль Коллинс (США) – 2:6, 2:6

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.

Отметим, что в Монреале Элина не побеждала с 2018 года, когда в полуфинале уступила Слоан Стивенс. В 2021-м она также проиграла в первом круге, тогда Свитолину в трех партиях обыграла Йоханна Конта.

На прошлой неделе Элина дошла до 1/4 финала на турнире в Вашингтоне. На следующей неделе Свитолина выступит на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В следующем раунде победительница встречи сразится против восьмой сеяной Марии Саккари.

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Элина Свитолина WTA Монреаль Даниэль Коллинс
Источник Sport.ua
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Комментарии 29
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Александр Ад
Якась Еліна сьогодні знесилена,не готова до гри.
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+7
Александр Науменко
Таке враження що ми на болотах. Дівчина за чьотири місяця повернула статус першої ракетки України і стільки лайна, взахльоб. ГНИДИ! ВОШІ!
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Leonidas B
На всі турнірине вистачить поки що форми, хард тільки почався для Еліни, на грунті теж все не відразу пішло, на наступному турнірі напевно теж будуть проблеми, у пріорітеті USA, там спочатку і суперники будуть легше, вистачить часу втягнутися.
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+5
Нико ФИН
Набігли профі-обсерватори.
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+3
Stanislav Matusevych
Черговий розгром, які, схоже, стають нормою для Еліни. І це при тому, що, за великим рахунком, після повернення був лише другий матч проти гарматниць. Що вона буде робити проти Рибакіної, Жабер, Гауфф, кудерметовоподібних кацапок? Сподіватися, що в тих будуть постійно погані дні? Бо реально протиставити їм нема чого. Все залишилося у найкращих роках (привіт тим, хто вважає, ніби вони в Еліни попереду). А є ж Іга на будь-якому покритті, крім трави, Вондроушова, Крейчикова, та ж сама Пегула, про молодь не забуваємо. Ні, можна порадіти, що стало вдаватися вигравати в Азаренки під її пенсію. Тут не посперечаєшся.
Вчергове свідків майбутнього Шолома закликаю бути реалістами. Можна, звичайно, свято вірити, що знайдете на вулиці гаманець із мільйоном, але сенсу в цього приблизно стільки ж.
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+3
Показать Скрыть 6 ответов
captain2009
Нещодавно було обговорення про те, що Еліна зробить роботу над помилками, і все буде добре. Ну гаразд. Останню гру проти американки Еліна програла 1:6 1:6. Зараз 2:6 2:6. Чудова робота над помилками вийшла. Ну так, прогрес є, по гейму взяла більше. 
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+3
Vitason
Ми тебе любимо Еліна,але давай просинайся,довго часу ніхто тобі з суперниць не дасть,не розслабляйся, старайся бути в тонусі,адже така не легка роль зірок, постійно тримати авторитет,така не легка роль спортсменів,які своїми результатами популярні і тільки результати їх дозволяють бути всесвітньо популярними,так що тримай марку,якщо хочеш,щоб і надалі ти була тим ким зараз є на данний час!!
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+2
maverik
Не готова была  к игре от слова совсем....
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+2
Vitason
Світоліна,погано грала дуже,це слід визнати і давайте не будемо розказувати,що ніхто її не любить,грала погано , потрібно признати,без свого знаменитого характеру ,який незрозуміло куди подівся, головне,щоб зробила правильні висновки,а тренерська робота була зроблена чудово ,тренером Колінз, було багато нюансів де видно було,що Еліну дуже добре проаналізували і зробили висновки, Колінз ідеально втілила свій план і тренера на гру!!
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+1
kollekciy
Після серії гучних виграшів від Еліни, виплив такий "Неочікувальчик" від ніби підсівшої цього року Коллінз. Гарматниць яким вдається мало помилятися, Еліна також не любить. 
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+1
Vitason
Что можно сказать,разобрали Свитолину полностью и с тренером и в игре!!
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0
Алексей
Выводы так и не сделаны
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-1
Олександр Радченко
А как тут распинались Свитолина поменяла игру стала агресивно играть,а по факту ,как играла по центру и на соперницу ,так и играет. Увы это лучшая теннисистка Украины  ,а остальные ещё хуже пример лузерши Костюк. 
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-2
Показать Скрыть 6 ответов
Neptun
Кошмар, а не гра. Невже так швидко порох відволожився?
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-2
ptolemeus
А зараз Еліна разом з тренером збігають по пиво для Коллінс. Бо людина заслужила.
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-3
Vova Chol
Легко і невимушено програла , навіть не розігрілася . Що це було і як це пояснити , коли просто чистий злив гри ?
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-3
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