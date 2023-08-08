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  4. Виноват экс-игрок Шахтера. Известно, почему Хойлунд все еще без номера в МЮ
Англия
08 августа 2023, 09:21 |
888
0

Виноват экс-игрок Шахтера. Известно, почему Хойлунд все еще без номера в МЮ

Форвард-новичок «красных дьяволов» ждет ухода бразильца Фреда

08 августа 2023, 09:21 |
888
0
Виноват экс-игрок Шахтера. Известно, почему Хойлунд все еще без номера в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

В минувшие выходные «Манчестер Юнайтед» представил фанатам своего нового форварда Расмуса Хойлунда, на подписание которого из «Аталанты» было потрачено 72 миллиона фунтов.

Однако до сих пор Хойлунд так и не получил игровой номер в новой команде. Предполагается, что датчанин хотел бы играть под тем же номером, как и в «Аталанте» - № 17, однако он сейчас занят экс-хавбеком «Шахтера» Фредом.

Также Хойлунд был бы не прочь взять себе № 9, но под ним сейчас выступает Антони Марсьяль, об уходе которого с «Олд Траффорд» нынешним летом, видимо, не может быть и речи.

Что касается Фреда, то бразилец угодил в список из шести футболистов, которых «Манчестер Юнайтед» надеется продать до закрытия трансферного окна, а потому Хойлунду придется подождать, прежде чем полноценно закрепить за собой № 17.

Ранее сообщалось, что в МЮ рассчитывают решить вопрос с уходом Фреда на следующей неделе.

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Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед Фред игровой номер
Источник The Mirror
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