Виноват экс-игрок Шахтера. Известно, почему Хойлунд все еще без номера в МЮ

В минувшие выходные «Манчестер Юнайтед» представил фанатам своего нового форварда Расмуса Хойлунда, на подписание которого из «Аталанты» было потрачено 72 миллиона фунтов.

Однако до сих пор Хойлунд так и не получил игровой номер в новой команде. Предполагается, что датчанин хотел бы играть под тем же номером, как и в «Аталанте» - № 17, однако он сейчас занят экс-хавбеком «Шахтера» Фредом.

Также Хойлунд был бы не прочь взять себе № 9, но под ним сейчас выступает Антони Марсьяль, об уходе которого с «Олд Траффорд» нынешним летом, видимо, не может быть и речи.

Что касается Фреда, то бразилец угодил в список из шести футболистов, которых «Манчестер Юнайтед» надеется продать до закрытия трансферного окна, а потому Хойлунду придется подождать, прежде чем полноценно закрепить за собой № 17.

Ранее сообщалось, что в МЮ рассчитывают решить вопрос с уходом Фреда на следующей неделе.