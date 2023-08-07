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  4. МЮ хочет продать до конца августа сразу 6 футболистов
Англия
07 августа 2023, 19:11 |
855
0

МЮ хочет продать до конца августа сразу 6 футболистов

Эрик тен Хаг планирует разгрузить состав команды от ненужных ему исполнителей

07 августа 2023, 19:11 |
855
0
МЮ хочет продать до конца августа сразу 6 футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Донни ван де Бек

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал понять руководству клуба, что в ближайшие недели, до закрытия трансферного окна, «красным дьяволам» стоит сосредоточиться на продаже ненужных нидерландскому специалисту игроков.

Это позволит МЮ сократить зарплатную ведомость, а также заработать больше денег, которые впоследствии можно будет инвестировать в подписание новичков.

Покинуть «Олд Траффорд» до конца августа может резервный вратарь Дин Хендерсон, в услугах которого заинтересован «Ноттингем Форест», а также центрбек Эрик Байи, интерес к которому проявляет «Фулхэм» и неназванный клуб из Саудовской Аравии.

Нет будущего в МЮ и у двух центральных полузащитников – Фреда и Скотта Мактоминея. Первого «красные дьяволы» надеются продать за 20 миллионов фунтов, а второй интересен «Вест Хэму», как впрочем и экс-капитан команды Гарри Магуайр.

Наконец нидерландец Донни ван де Бек также готовится покинуть «Манчестер Юнайтед», и уже ведет консультации о переезде в «Реал Сосьедад».

Напомним, в нынешнее трансферное окно МЮ усилил состав голкипером Андре Онана, а также атакующим полузащитником Мэйсоном Маунтом и центральным нападающим Расмусом Хойлундом.

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Источник The Mirror
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