Жирона играет спарринг с Лацио. Цыганков – в основе, Довбик – в резерве
Начался очередной товарищеский матч межсезонья
В очередном товарищеском матче межсезонья испанская «Жирона» играет спарринг против итальянского «Лацио».
У испанской команды Виктор Цыганков вышел в основе, а новичок команды Артем Довбик заявлен в резерве.
Победитель матча получил символический Трофей Коста Брава, который разыгрывается в 46-й раз.
Жирона играет спарринг с Лацио. Цыганков – в основе, Довбик – в резерве
Suplents: Juan Carlos, Bernardo, Dovbyk, Pablo Torre, Yan Couto, Manu Vallejo, Toni Fuidias, Pau Víctor, Selvi, Almena, Jastin, Minsu, Antal— Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023
📣 Our Starting XI#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/e3GwtmfW0V— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 6, 2023
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