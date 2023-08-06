В очередном товарищеском матче межсезонья испанская «Жирона» играет спарринг против итальянского «Лацио».

У испанской команды Виктор Цыганков вышел в основе, а новичок команды Артем Довбик заявлен в резерве.

Победитель матча получил символический Трофей Коста Брава, который разыгрывается в 46-й раз.

Жирона играет спарринг с Лацио. Цыганков – в основе, Довбик – в резерве