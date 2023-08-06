Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона играет спарринг с Лацио. Цыганков – в основе, Довбик – в резерве
Товарищеские матчи
Жирона
06.08.2023 21:00 – 69 1 : 0
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 августа 2023, 21:10 | Обновлено 06 августа 2023, 21:40
2104
0

Жирона играет спарринг с Лацио. Цыганков – в основе, Довбик – в резерве

Начался очередной товарищеский матч межсезонья

06 августа 2023, 21:10 | Обновлено 06 августа 2023, 21:40
2104
0
Жирона играет спарринг с Лацио. Цыганков – в основе, Довбик – в резерве
ФК Жирона

В очередном товарищеском матче межсезонья испанская «Жирона» играет спарринг против итальянского «Лацио».

У испанской команды Виктор Цыганков вышел в основе, а новичок команды Артем Довбик заявлен в резерве.

Победитель матча получил символический Трофей Коста Брава, который разыгрывается в 46-й раз.

Жирона играет спарринг с Лацио. Цыганков – в основе, Довбик – в резерве

По теме:
Стало известно, какой номер получил Довбик в Жироне
Жирона – Лацио. Цыганков и Довбик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Последний матч тура. Стали известны стартовые на игру Руха и Ворсклы
Жирона Лацио товарищеские матчи стартовые составы Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цуренко пробилась в основу престижного турнира в Монреале
Теннис | 06 августа 2023, 19:29 12
Цуренко пробилась в основу престижного турнира в Монреале
Цуренко пробилась в основу престижного турнира в Монреале

Леся переиграла Элизабет Мандлик из США

Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
Футбол | 06 августа 2023, 20:20 13
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии

Команды Микеля Артеты спаслись от поражения за мгновение до завершения основного времени

ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
Футбол | 06.08.2023, 13:41
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
ВИДЕО. Перепутал ворота? Дурацкий автогол в матче Рух – Ворскла
Футбол | 06.08.2023, 21:18
ВИДЕО. Перепутал ворота? Дурацкий автогол в матче Рух – Ворскла
ВИДЕО. Перепутал ворота? Дурацкий автогол в матче Рух – Ворскла
Демарш Сикана, медосмотр Довбика, победы ЛНЗ и Александрии, Game4Ukraine
Футбол | 06.08.2023, 04:44
Демарш Сикана, медосмотр Довбика, победы ЛНЗ и Александрии, Game4Ukraine
Демарш Сикана, медосмотр Довбика, победы ЛНЗ и Александрии, Game4Ukraine
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?
Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?
06.08.2023, 09:52 6
Теннис
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
05.08.2023, 22:06 10
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
06.08.2023, 11:29
Теннис
Костюк проиграла действующей чемпионке в Вашингтоне
Костюк проиграла действующей чемпионке в Вашингтоне
04.08.2023, 23:31 27
Теннис
Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай
Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай
05.08.2023, 16:59 14
Футбол
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
05.08.2023, 16:44 21
Футбол
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
05.08.2023, 08:30 23
Футбол
Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча
Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча
04.08.2023, 20:29 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем