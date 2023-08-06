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Товарищеские матчи
Жирона
06.08.2023 21:00 – FT 2 : 1
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 22:29 | Обновлено 06 августа 2023, 23:04
4890
6

ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио

Украинский хавбек открыл счет на 50-й минуте игры за Трофей Коста Брава

06 августа 2023, 22:29 | Обновлено 06 августа 2023, 23:04
4890
6
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский хавбек Виктор Цыганков забил гол за Жирону в матче за Трофей Коста Брава.

6 августа в 21:00 в очередном товарищеском матче межсезонья испанская «Жирона» играет против итальянского «Лацио».

У испанской команды Виктор Цыганков вышел в основе, а новичок команды Артем Довбик заявлен в резерве.

Победитель матча получил символический Трофей Коста Брава, который разыгрывается в 46-й раз.

Украинский хавбек Виктор Цыганков открыл счет на 50-й минуте (1:0), матч продолжается.

ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Лацио).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
66’
Маттиа Дзакканьи (Лацио) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Andrey_1992
Циганков ключовий гравець для збірної України, тому його награвання в Жироні це на руку Реброву
Ответить
+8
Кепа Ларисабродяга
нормально бахнул
Ответить
+7
Remark
Вся команда прибежала поздравить. Видно, что в клубе Витю любят и уважают. Ждем в ближайшем будущем еще и пушек от Артема!
Ответить
+5
Алексей Левченко
Смачний гол!
Ответить
+3
Viktor Shuper
Циніков топ! розігрався дико, в товариських просто рве
Ответить
+1
Gargantua
с левой?  нормально!
Ответить
0
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