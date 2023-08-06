Украинский хавбек Виктор Цыганков забил гол за Жирону в матче за Трофей Коста Брава.

6 августа в 21:00 в очередном товарищеском матче межсезонья испанская «Жирона» играет против итальянского «Лацио».

У испанской команды Виктор Цыганков вышел в основе, а новичок команды Артем Довбик заявлен в резерве.

Победитель матча получил символический Трофей Коста Брава, который разыгрывается в 46-й раз.

Украинский хавбек Виктор Цыганков открыл счет на 50-й минуте (1:0), матч продолжается.

ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио