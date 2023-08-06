ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
Украинский хавбек открыл счет на 50-й минуте игры за Трофей Коста Брава
Украинский хавбек Виктор Цыганков забил гол за Жирону в матче за Трофей Коста Брава.
6 августа в 21:00 в очередном товарищеском матче межсезонья испанская «Жирона» играет против итальянского «Лацио».
У испанской команды Виктор Цыганков вышел в основе, а новичок команды Артем Довбик заявлен в резерве.
Победитель матча получил символический Трофей Коста Брава, который разыгрывается в 46-й раз.
Украинский хавбек Виктор Цыганков открыл счет на 50-й минуте (1:0), матч продолжается.
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
События матча
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