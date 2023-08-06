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Товарищеские матчи
Жирона
06.08.2023 21:00 – FT 2 : 1
Лацио
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Испания
06 августа 2023, 22:57 | Обновлено 07 августа 2023, 03:13
6719
1

Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава

Испанская команда обыграла итальянский «Лацио» со счетом 2:1

06 августа 2023, 22:57 | Обновлено 07 августа 2023, 03:13
6719
1
Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава
Twitter

Вечером 6 августа в очередном товарищеском матче межсезонья испанская «Жирона» выиграла у итальянского «Лацио» (2:1).

Украинский хавбек Виктор Цыганков забил гол на 50-й минуте за «Жирону» в матче за Трофей Коста Брава. Виктора заменили на 65-й минуте.

Другой украинец, новичок Жироны Артем Довбик дебютировал за команду, выйдя на замену на 73-й минуте.

После гола Цыганкова перевес удвоил Кристиан Стуани, а за «Лацио» забил Валентин Кастельянос, который в межсезонье перешел именно из каталонского клуба.

Жирона сохранила у себя символический домашний Трофей Коста Брава, который разыгрывался в 46-й раз.

Трофей Коста Брава

6 августа, Жирона (Испания)

Жирона (Испания) – Лацио (Италия) – 2:1

Голы: Цыганков, 50, Стуани, 70 – Кастельянос, 76.

ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио

ВИДЕО. Артем Довбик вышел на замену на 73-й минуте

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Лацио).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
66’
Маттиа Дзакканьи (Лацио) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
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Источник Sport.ua
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Burevestnik
в перший же день в новому клубі Довбик  допоміг Жироні (і собі) завоювати  кубок Коста Брава 
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