Будет новый чемпион! США сенсационно покидают женский ЧМ
Действующая сильнейшая сборная планеты не пробилась в четвертьфинал
На чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, определились два очередных участника четвертьфинала.
Сенсация грянула в матче сборных Швеции и США. После ничьей в основное и дополнительная время шведская команда одержала победу в серии пенальти – 5:4. Швеции удалось выбить из турнира действующих чемпионок мира. Как известно, сборная США побеждала на двух предыдущих мундиалях в 2015 и 2019 годах.
В другом поединке 1/8 финала сборная Нидерландов со счетом 2:0 обыграла команду ЮАР.
Ранее в четвертьфинал вышли команды Испании и Японии.
Женский чемпионат мира. 1/8 финала
Швеция – США – 0:0, пен. 5-4
Нидерланды – ЮАР – 2:0
Голы: Рорд, 9, Беренстейн, 68.
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