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Чемпионат мира
06 августа 2023, 14:46 | Обновлено 06 августа 2023, 14:56
1289
3

Будет новый чемпион! США сенсационно покидают женский ЧМ

Действующая сильнейшая сборная планеты не пробилась в четвертьфинал

06 августа 2023, 14:46 | Обновлено 06 августа 2023, 14:56
1289
3
Будет новый чемпион! США сенсационно покидают женский ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, определились два очередных участника четвертьфинала.

Сенсация грянула в матче сборных Швеции и США. После ничьей в основное и дополнительная время шведская команда одержала победу в серии пенальти – 5:4. Швеции удалось выбить из турнира действующих чемпионок мира. Как известно, сборная США побеждала на двух предыдущих мундиалях в 2015 и 2019 годах.

В другом поединке 1/8 финала сборная Нидерландов со счетом 2:0 обыграла команду ЮАР.

Ранее в четвертьфинал вышли команды Испании и Японии.

Женский чемпионат мира. 1/8 финала

Швеция – США – 0:0, пен. 5-4

Нидерланды – ЮАР – 2:0

Голы: Рорд, 9, Беренстейн, 68.

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Источник Sport.ua
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Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
Швеция, кстати сегодня плохо сыграла. Мяч не держала, контратак особых не было. Угловые не летели, но то понятно против США, которые сами высокие этот их козырь сто процентов не должен был работать. Вот против Японии может и должен работать. Ну а США как бы это не парадоксально звучало провели свою лучшую игру на турнире, но вылетели. Бывает. Рапино, ваще, как будто спецом пенку не забила. На Смит было жалко смотреть, не должна была она идти бить пятый пенальти. Как бы эта пенка не поломала ей карьеру. 
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0
ash
Шведки - не дівчатка для побиття не бачу сенсації, а пенальті то лотерея
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Дані Рохас
ну если так пенки бить, то шансов было мало, вряд ли тут сенсация
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0
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