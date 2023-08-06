Будет новый чемпион! США сенсационно покидают женский ЧМ

На чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, определились два очередных участника четвертьфинала.

Сенсация грянула в матче сборных Швеции и США. После ничьей в основное и дополнительная время шведская команда одержала победу в серии пенальти – 5:4. Швеции удалось выбить из турнира действующих чемпионок мира. Как известно, сборная США побеждала на двух предыдущих мундиалях в 2015 и 2019 годах.

В другом поединке 1/8 финала сборная Нидерландов со счетом 2:0 обыграла команду ЮАР.

Ранее в четвертьфинал вышли команды Испании и Японии.

Женский чемпионат мира. 1/8 финала

Швеция – США – 0:0, пен. 5-4

Нидерланды – ЮАР – 2:0

Голы: Рорд, 9, Беренстейн, 68.