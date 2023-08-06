Нидерланды обыграли Южную Африку и вышли в четвертьфинал женского ЧМ-2023
Игра завершилась со счетом 2:0
6 августа состоялся матч 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу 2023 между командами Нидерландов и Южной Африки. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «оранжевых».
Голами отличились Джилл Рорд и Линет Беренстейн. На 54-й минуте нидерландки забили еще один гол, однако он был отмене из-за офсайда.
В четвертьфинале мундиаля сборная Нидерландов сыграет против Испании, которая разгромила Швейцарию 5:1 в 1/8 финала.
Женский чемпионат мира по футболу 2023. 1/8 финала. 6 августа
Нидерланды (Ж) – Южная Африка (Ж) – 2:0
Голы: Рорд, 9, Беренстейн, 68
Into the 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗘𝗥-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦! 💥💯#FIFAWWC #NEDRSA #TheOranjeBeat pic.twitter.com/AQJMx8Jz6J— OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) August 6, 2023
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