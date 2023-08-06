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Нидерланды Ж
06.08.2023 05:00 – FT 2 : 0
ЮАР Ж
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Чемпионат мира
06 августа 2023, 10:59 |
135
0

Нидерланды обыграли Южную Африку и вышли в четвертьфинал женского ЧМ-2023

Игра завершилась со счетом 2:0

06 августа 2023, 10:59 |
135
0
Нидерланды обыграли Южную Африку и вышли в четвертьфинал женского ЧМ-2023
Getty Images/Global Images Ukraine

6 августа состоялся матч 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу 2023 между командами Нидерландов и Южной Африки. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «оранжевых».

Голами отличились Джилл Рорд и Линет Беренстейн. На 54-й минуте нидерландки забили еще один гол, однако он был отмене из-за офсайда.

В четвертьфинале мундиаля сборная Нидерландов сыграет против Испании, которая разгромила Швейцарию 5:1 в 1/8 финала.

Женский чемпионат мира по футболу 2023. 1/8 финала. 6 августа

Нидерланды (Ж) – Южная Африка (Ж) – 2:0

Голы: Рорд, 9, Беренстейн, 68

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Источник Sport.ua
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