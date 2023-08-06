Нидерланды обыграли Южную Африку и вышли в четвертьфинал женского ЧМ-2023

6 августа состоялся матч 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу 2023 между командами Нидерландов и Южной Африки. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «оранжевых».

Голами отличились Джилл Рорд и Линет Беренстейн. На 54-й минуте нидерландки забили еще один гол, однако он был отмене из-за офсайда.

В четвертьфинале мундиаля сборная Нидерландов сыграет против Испании, которая разгромила Швейцарию 5:1 в 1/8 финала.

Женский чемпионат мира по футболу 2023. 1/8 финала. 6 августа

Нидерланды (Ж) – Южная Африка (Ж) – 2:0

Голы: Рорд, 9, Беренстейн, 68