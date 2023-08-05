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ATP
05 августа 2023, 18:06 |
282
0

Доминик Тим проиграл финальный матч на турнире ATP в Австрии

Сильнейшим в Китцбюэле оказался Себастьян Баэс

05 августа 2023, 18:06 |
282
0
Доминик Тим проиграл финальный матч на турнире ATP в Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Баэс

Состоялся финальный матч на грунтовом турнире ATP 250 в Китцбюэле (Австрия).

В поединке за титул местный теннисист Доминик Тим (№116 ATP) без особых шансов проиграл Себастьяну Баэсу из Аргентины (№72 ATP).

Китцбюэль. Финал
Себастьян Баэс (Аргентина) – Доминик Тим (Австрия) – 6:3, 6:1

Отметим, что Баэс выиграл второй титул в сезоне и третий в карьере.

Доминик Тим с новой недели вернется в топ-100.

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ATP Китцбюэль Себастьян Баэс Доминик Тим
Источник Sport.ua
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