Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Француз в 29 лет выиграл первый трофей в карьере на уровне Тура
ATP
26 июля 2026, 07:24 | Обновлено 26 июля 2026, 08:21
164
0

Француз в 29 лет выиграл первый трофей в карьере на уровне Тура

Кантен Алис стал чемпионом грунтового турнира АТР 250 в Кицбюэле, одолев в финале Бублика

26 июля 2026, 07:24 | Обновлено 26 июля 2026, 08:21
164
0
Француз в 29 лет выиграл первый трофей в карьере на уровне Тура
ATP. Кантен Алис
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

29-летний французский теннисист Кантен Алис (АТР 83) стал чемпионом грунтового турнира АТР 250 в Кицбюэле, Австрия.

В финале француз в двух сетах переиграл первого сеяного Александра Бублика (Казахстан, ATP 11) за 1 час и 34 минуты.

АТР 250 Кицбюэль. Грунт. Финал

Александр Бублик (Казахстан) [1] – Кантен Алис (Франция) – 4:6, 6:7 (6:8)

Алис во второй раз переиграл Бублика. Неделей ранее он одолел Александра на соревнованиях идентичной категории в Гштааде.

Кантен провел второй финал на уровне Тура и завоевал первый трофей. Помимо Бублика, на пути к триумфу он также прошел Ласло Дьере, Валентена Вашеро, Мариано Навоне и Янника Ханфманна. За пять поединков Алис не отдал ни одного сета.

В LIVE-рейтинге АТР Алис поднимется на 51-е место и приблизится к возвращению в топ-50.

Видеообзор матча

Фото

По теме:
Синнер, Зверев, Джокович. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
Багет для Бублика. Чемпион-2025 вылетел на старте турнира ATP 500 в Галле
Сестры Уильямс. Организаторы Уимблдона назвали первых обладателей wild card
Кантен Алис ATP Кицбюэль Александр Бублик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Футбол | 25 июля 2026, 07:59 17
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»

Известный тренер – об Андрее Ярмоленко

Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
Бокс | 26 июля 2026, 02:00 0
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии

Вечер бокса в Джидде состоится в субботу, 25 июля, в 16:00 по киевскому времени

Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Бокс | 26.07.2026, 01:00
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Украинская теннисистка сыграет в финале чемпионата Европы U-14
Теннис | 25.07.2026, 21:05
Украинская теннисистка сыграет в финале чемпионата Европы U-14
Украинская теннисистка сыграет в финале чемпионата Европы U-14
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Футбол | 25.07.2026, 23:02
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
25.07.2026, 07:06 14
Футбол
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
25.07.2026, 19:40 18
Бокс
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
25.07.2026, 08:47 4
Бокс
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
25.07.2026, 01:07 25
Футбол
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
25.07.2026, 07:02 2
Футбол
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
24.07.2026, 11:57 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
24.07.2026, 09:35
Бокс
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
24.07.2026, 19:39 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем