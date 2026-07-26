Француз в 29 лет выиграл первый трофей в карьере на уровне Тура
Кантен Алис стал чемпионом грунтового турнира АТР 250 в Кицбюэле, одолев в финале Бублика
29-летний французский теннисист Кантен Алис (АТР 83) стал чемпионом грунтового турнира АТР 250 в Кицбюэле, Австрия.
В финале француз в двух сетах переиграл первого сеяного Александра Бублика (Казахстан, ATP 11) за 1 час и 34 минуты.
АТР 250 Кицбюэль. Грунт. Финал
Александр Бублик (Казахстан) [1] – Кантен Алис (Франция) – 4:6, 6:7 (6:8)
Алис во второй раз переиграл Бублика. Неделей ранее он одолел Александра на соревнованиях идентичной категории в Гштааде.
Кантен провел второй финал на уровне Тура и завоевал первый трофей. Помимо Бублика, на пути к триумфу он также прошел Ласло Дьере, Валентена Вашеро, Мариано Навоне и Янника Ханфманна. За пять поединков Алис не отдал ни одного сета.
В LIVE-рейтинге АТР Алис поднимется на 51-е место и приблизится к возвращению в топ-50.
Видеообзор матча
Фото
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер – об Андрее Ярмоленко
Вечер бокса в Джидде состоится в субботу, 25 июля, в 16:00 по киевскому времени