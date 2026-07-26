Француз в 29 лет выиграл первый трофей в карьере на уровне Тура

29-летний французский теннисист Кантен Алис (АТР 83) стал чемпионом грунтового турнира АТР 250 в Кицбюэле, Австрия.

В финале француз в двух сетах переиграл первого сеяного Александра Бублика (Казахстан, ATP 11) за 1 час и 34 минуты.

АТР 250 Кицбюэль. Грунт. Финал

Александр Бублик (Казахстан) [1] – Кантен Алис (Франция) – 4:6, 6:7 (6:8)

Алис во второй раз переиграл Бублика. Неделей ранее он одолел Александра на соревнованиях идентичной категории в Гштааде.

Кантен провел второй финал на уровне Тура и завоевал первый трофей. Помимо Бублика, на пути к триумфу он также прошел Ласло Дьере, Валентена Вашеро, Мариано Навоне и Янника Ханфманна. За пять поединков Алис не отдал ни одного сета.

В LIVE-рейтинге АТР Алис поднимется на 51-е место и приблизится к возвращению в топ-50.

Видеообзор матча

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