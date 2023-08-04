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Англия
04 августа 2023, 07:05 | Обновлено 04 августа 2023, 07:06
597
0

Game4Ukraine. Команда Шевченко – Команда Зинченко. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите благотворительный матч 5 августа в 20:00 на Стэмфорд Бридж в Лондоне

04 августа 2023, 07:05 | Обновлено 04 августа 2023, 07:06
597
0
Game4Ukraine. Команда Шевченко – Команда Зинченко. Смотреть онлайн. LIVE
Game4Ukraine

Вечером 5 августа, в 20:00, на Стэмфорд Бридж в Лондоне состоится благотворительный матч для Украины Game4Ukraine.

На поле выйдут команды, капитанами которых стали Андрей Шевченко (синие) и Александр Зинченко (желтые). В составах команд будет огромное количество звезд футбола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Все собранные средства от матча Game4Ukraine пойдут на восстановление лицея в Черниговской области, который уничтожили российские твари.

Синяя команда Шевченко:

  • Голкиперы: Дида, Петер Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд, Карло Кудичини
  • Защитники: Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо, Уильям Галлас
  • Полузащитники: Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клер Раферти, Джо Коул
  • Нападающие: Андрей Шевченко (капитан), Сергей Ребров, Самуэль Это'о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони, Джимми Флойд Хассельбайнк.

Желтая команда Зинченко:

  • Голкиперы: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс.
  • Защитники: Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Уэс Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши.
  • Полузащитники: Александр Зинченко (капитан), Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Энки.
  • Нападающие: Евгений Левченко, Якубу Аегбени

Game4Ukraine. Команда Шевченко – Команда Зинченко. Смотреть онлайн. LIVE

В прямом эфире матч будет показан на MEGOGO, Setanta Sports и в телемарафоне в 20:00.

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Game4Ukraine Александр Зинченко Андрей Шевченко Челси смотреть онлайн благотворительные матчи Стэмфорд Бридж российско-украинская война
Источник Sport.ua
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