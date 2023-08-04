Game4Ukraine. Команда Шевченко – Команда Зинченко. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите благотворительный матч 5 августа в 20:00 на Стэмфорд Бридж в Лондоне
Вечером 5 августа, в 20:00, на Стэмфорд Бридж в Лондоне состоится благотворительный матч для Украины Game4Ukraine.
На поле выйдут команды, капитанами которых стали Андрей Шевченко (синие) и Александр Зинченко (желтые). В составах команд будет огромное количество звезд футбола.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Все собранные средства от матча Game4Ukraine пойдут на восстановление лицея в Черниговской области, который уничтожили российские твари.
Синяя команда Шевченко:
- Голкиперы: Дида, Петер Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд, Карло Кудичини
- Защитники: Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо, Уильям Галлас
- Полузащитники: Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клер Раферти, Джо Коул
- Нападающие: Андрей Шевченко (капитан), Сергей Ребров, Самуэль Это'о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони, Джимми Флойд Хассельбайнк.
Желтая команда Зинченко:
- Голкиперы: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс.
- Защитники: Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Уэс Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши.
- Полузащитники: Александр Зинченко (капитан), Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Энки.
- Нападающие: Евгений Левченко, Якубу Аегбени
Game4Ukraine. Команда Шевченко – Команда Зинченко. Смотреть онлайн. LIVE
В прямом эфире матч будет показан на MEGOGO, Setanta Sports и в телемарафоне в 20:00.
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