Вечером 5 августа, в 20:00, на Стэмфорд Бридж в Лондоне состоится благотворительный матч для Украины Game4Ukraine.

На поле выйдут команды, капитанами которых стали Андрей Шевченко (синие) и Александр Зинченко (желтые). В составах команд будет огромное количество звезд футбола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Все собранные средства от матча Game4Ukraine пойдут на восстановление лицея в Черниговской области, который уничтожили российские твари.

Синяя команда Шевченко:

Голкиперы: Дида, Петер Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд, Карло Кудичини

Защитники: Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо, Уильям Галлас

Полузащитники: Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клер Раферти, Джо Коул

Нападающие: Андрей Шевченко (капитан), Сергей Ребров, Самуэль Это'о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони, Джимми Флойд Хассельбайнк.

Желтая команда Зинченко:

Голкиперы: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс.

Защитники: Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Уэс Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши.

Полузащитники: Александр Зинченко (капитан) , Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Энки.

, Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Энки. Нападающие: Евгений Левченко, Якубу Аегбени

Game4Ukraine. Команда Шевченко – Команда Зинченко. Смотреть онлайн. LIVE

В прямом эфире матч будет показан на MEGOGO, Setanta Sports и в телемарафоне в 20:00.