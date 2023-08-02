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Кубок Украины
Скала 1911
02.08.2023 16:00 – FT 5 : 2
Хуст
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Кубок Украины
02 августа 2023, 23:30 | Обновлено 02 августа 2023, 23:44
362
0

Владимир ЦЫТКИН: «Хусту пока рано играть в УПЛ»

Главный тренер «Хуста» прокомментировал вылет команды из Кубка Украины

02 августа 2023, 23:30 | Обновлено 02 августа 2023, 23:44
362
0
Владимир ЦЫТКИН: «Хусту пока рано играть в УПЛ»
ФК Хуст. Владимир Цыткин

«Хуст» оказался одной из трех команд Первой лиги, которая прекратила выступления в Кубке Украины во втором предварительном раунде, уступив представителю низшего дивизиона. В среду закарпатцы оказались биты в Стрыю местной «Скалой 1911» со счетом 2:5.

Три из пяти мячей «Хуст» пропустил уже в первом тайме, еще два – после перерыва. Едва ли горькоту поражения подсластили гостям голы вышедших на замену близнецов Василия и Петра Луцивых.

Главный тренер «Хуста» Владимир Цыткин прокомментировал корреспонденту Sport.ua вылет команды из Кубка Украины:

– Понятно, что Кубок – не самый приоритетный для «Хуста» турнир, но и ехали мы в Стрый точно не для того, чтобы проигрывать. Тем более с таким счетом. Сыграли плохо.

– На этот раз не появился на поле капитан команды Иванов. Решили поберечь?

– Да, с Владиславом все нормально, если вы об этом. Травмирован другой наш центральный защитник – Тихненко. У Игоря проблемы с приводящей мышцей, и пока не могу назвать даже примерных сроков, когда он вернется в строй.

– Против «Скалы 1911» впервые сыграл за «Хуст» арендованный у «Вереса» полузащитник Вадовский. Может, есть кто-то еще, кто в ближайшее время будет заявлен за команду?

– Другие новички с нами пока не тренируются, но селекционная работа не прекращается. Смотрим местных, закарпатских, ребят, хотя с ними есть свои сложности.

– Задача «Хуста» – остаться в Первой лиге?

– Ну, да. В Высшую нам пока рано, – с улыбкой резюмировал Цыткин.

Нынешний сезон для «Хуста» – всего лишь второй на профессиональном уровне. По итогам дебютного команда заняла второе место во Второй лиге и заслужила право повыситься в классе.

В премьерном матче Первой лиги закарпатцы уступили на выезде «Карпатам» (0:1). 6 августа во 2-м туре чемпионата «Хуст» сыграет дома с «Эпицентром».

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Кубок Украины по футболу Скала Стрый Владимир Цыткин Хуст инсайд Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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