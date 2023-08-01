ОФИЦИАЛЬНО. Хуст арендовал 19-летнего полузащитника у Вереса

Клуб Первой лиги Украины «Хуст» арендовал 19-летнего украинского полузащитника Максима Вадовского у «Вереса».

Об этом сообщает пресс-служба ровенской команды. Аренда рассчитан на 1 год. «Красно-черные» также оставляют за собой право досрочного возвращения игрока.

В прошлом сезоне Максим Вадовский дебютировал за «Верес» в УПЛ. В элите украинского футбола он сыграл «за красно-черных» 1 матч.

Также футболист отыграл за юношескую команду ровенчан 27 матчей в чемпионате U-19, забил 7 голов.