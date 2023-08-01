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Украина. Первая лига
01 августа 2023, 10:30 | Обновлено 01 августа 2023, 10:35
118
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хуст арендовал 19-летнего полузащитника у Вереса

Максим Вадовский будет выступать в Первой лиге Украины

01 августа 2023, 10:30 | Обновлено 01 августа 2023, 10:35
118
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хуст арендовал 19-летнего полузащитника у Вереса
ФК Верес. Максим Вадовский

Клуб Первой лиги Украины «Хуст» арендовал 19-летнего украинского полузащитника Максима Вадовского у «Вереса».

Об этом сообщает пресс-служба ровенской команды. Аренда рассчитан на 1 год. «Красно-черные» также оставляют за собой право досрочного возвращения игрока.

В прошлом сезоне Максим Вадовский дебютировал за «Верес» в УПЛ. В элите украинского футбола он сыграл «за красно-черных» 1 матч.

Также футболист отыграл за юношескую команду ровенчан 27 матчей в чемпионате U-19, забил 7 голов.

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Максим Вадовский аренда игрока Верес Ровно Хуст трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Верес
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