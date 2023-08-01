ОФИЦИАЛЬНО. Хуст арендовал 19-летнего полузащитника у Вереса
Максим Вадовский будет выступать в Первой лиге Украины
Клуб Первой лиги Украины «Хуст» арендовал 19-летнего украинского полузащитника Максима Вадовского у «Вереса».
Об этом сообщает пресс-служба ровенской команды. Аренда рассчитан на 1 год. «Красно-черные» также оставляют за собой право досрочного возвращения игрока.
В прошлом сезоне Максим Вадовский дебютировал за «Верес» в УПЛ. В элите украинского футбола он сыграл «за красно-черных» 1 матч.
Также футболист отыграл за юношескую команду ровенчан 27 матчей в чемпионате U-19, забил 7 голов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина сыграет против Дарьи Касаткиной в 1/8 финала хардового 500-тысячника в США
«Горняки» практически согласовали все детали проведения поединков на «Фолькспаркштадионе»