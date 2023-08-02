WTA02 августа 2023, 21:24 |
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ВИДЕО. Радукану вернулась к тренировкам после трех операций
Эмма тренируется облегченным детским мячом
02 августа 2023, 21:24 |
209
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Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану вернулась к тренировкам на корте.
Отметим, что британка перенесла три операции на кистях обеих рук и голеностопе.
Эмма показала, что тренируется облегченным детским мячом.
«2 августа, веселая часть. Первое возвращение на корте», – написала спортсменка в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Радукану встречается с сыном американского миллиардера.
August 2nd, THE FUN PART. 1st time back on court ♥️😆 pic.twitter.com/lnnspztXrz— Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) August 2, 2023
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