ВИДЕО. Радукану вернулась к тренировкам после трех операций

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану вернулась к тренировкам на корте.

Отметим, что британка перенесла три операции на кистях обеих рук и голеностопе.

Эмма показала, что тренируется облегченным детским мячом.

«2 августа, веселая часть. Первое возвращение на корте», – написала спортсменка в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Радукану встречается с сыном американского миллиардера.