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  4. ВИДЕО. Радукану вернулась к тренировкам после трех операций
WTA
02 августа 2023, 21:24 |
209
0

ВИДЕО. Радукану вернулась к тренировкам после трех операций

Эмма тренируется облегченным детским мячом

02 августа 2023, 21:24 |
209
0
ВИДЕО. Радукану вернулась к тренировкам после трех операций
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану вернулась к тренировкам на корте.

Отметим, что британка перенесла три операции на кистях обеих рук и голеностопе.

Эмма показала, что тренируется облегченным детским мячом.

«2 августа, веселая часть. Первое возвращение на корте», – написала спортсменка в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Радукану встречается с сыном американского миллиардера.

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Эмма Радукану видео
Источник Twitter
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