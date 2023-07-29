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29 июля 2023, 11:38 | Обновлено 29 июля 2023, 11:39
1767
3

ФОТО. Радукану встречается с сыном американского миллиардера

Чемпионка US Open 2021 и без выступления на турнирах чувствует себя отлично

29 июля 2023, 11:38 | Обновлено 29 июля 2023, 11:39
1767
3
ФОТО. Радукану встречается с сыном американского миллиардера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану встречается с выпускником Стэнфорда Карло Агостинелли, который в университете играл за футбольную сборную.

Отец Агостинелли – лондонский миллиардер Роберт Агостинелли, бывший банкир инвестиционной компании Goldman Sachs, который в свое время пытался купить футбольный клуб «Ливерпуль». Мать Карло – директор по PR Dior. Отметим, французский дом моды – один из спонсоров 20-летней Радукану.

По информации британской прессы, Радукану каждую неделю зарабатывает около 156 тысяч евро на спонсорских контрактах.

Ранее Радукану перенесла операции на кистях обеих рук и на голеностопе.

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Эмма Радукану lifestyle фото
Источник Tatler
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Alehandro
У 20 років більше 7 лямів на рік спонсорських! Нафіг ій вже той теніс)
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+2
KOT
А Машка с 4 подьезда встречается с Санькой с другой деревни)
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+2
dudigo78
Казав, кажу і буду казати, що це просто вискочка, якій тупо фартагуло. Нічого з себе як тенісистка вона не представляє. Посередністю була, посередністю і залишиться
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0
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