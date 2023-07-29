ФОТО. Радукану встречается с сыном американского миллиардера

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану встречается с выпускником Стэнфорда Карло Агостинелли, который в университете играл за футбольную сборную.

Отец Агостинелли – лондонский миллиардер Роберт Агостинелли, бывший банкир инвестиционной компании Goldman Sachs, который в свое время пытался купить футбольный клуб «Ливерпуль». Мать Карло – директор по PR Dior. Отметим, французский дом моды – один из спонсоров 20-летней Радукану.

По информации британской прессы, Радукану каждую неделю зарабатывает около 156 тысяч евро на спонсорских контрактах.

Ранее Радукану перенесла операции на кистях обеих рук и на голеностопе.