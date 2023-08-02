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WTA
02 августа 2023, 12:10 | Обновлено 02 августа 2023, 12:56
941
5

Катерина Байндл – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире WTA 250 в Праге

02 августа 2023, 12:10 | Обновлено 02 августа 2023, 12:56
941
5
Катерина Байндл – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Катерина Байндл

2 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№98 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В матче второго раунда украинка встретится против Юле Нимайер из Германии (№101 WTA). Время начала поединка – 12:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Жаклин Кристиан (№122 WTA) или Эмильяны Аранго (№181 WTA).

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Источник Sport.ua
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chevars
Розминка на груші, тепер вперед до полуфіналу (фіналу)
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+1
Andrey_1992
така собі розминочка перед 1/4
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0
Stanislav Matusevych
Так швидко все закінчилося. Чекаємо суперницю.
Ответить
0
chevars
Все, розпереживалась Неймайер до підвищення тиску. Я не вгадав, щодо двох сетів
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0
chevars
Німкеня, така, що коня на скаку зупинить, але повинна Каті програти у двох сетах 
Ответить
0
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