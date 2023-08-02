Катерина Байндл – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№98 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В матче второго раунда украинка встретится против Юле Нимайер из Германии (№101 WTA). Время начала поединка – 12:10 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Жаклин Кристиан (№122 WTA) или Эмильяны Аранго (№181 WTA).

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