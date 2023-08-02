Кубок Украины
02.08.2023 17:00 - : -
Кубок Украины02 августа 2023, 10:41 |
43
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Подолье – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го предварительного раунда Кубка Украины в 17:00
02 августа 2023, 10:41 |
43
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2 августа команды ПФЛ играют поединки 2-го предварительного раунда Кубка Украины.
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В 17:00 по Киеву сыграют «Подолье» и «Нива» Тернополь.
Поединок пройдет в Хмельницком на стадионе «Подолье».
Подолье – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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