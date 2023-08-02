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Кубок Украины
Подолье
02.08.2023 17:00 - : -
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
02 августа 2023, 10:41 |
43
0

Подолье – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го предварительного раунда Кубка Украины в 17:00

02 августа 2023, 10:41 |
43
0
Подолье – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Тернополь

2 августа команды ПФЛ играют поединки 2-го предварительного раунда Кубка Украины.

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В 17:00 по Киеву сыграют «Подолье» и «Нива» Тернополь.

Поединок пройдет в Хмельницком на стадионе «Подолье».

Подолье – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Подолье Хмельницкий Нива Тернополь смотреть онлайн Кубок Украины по футболу
Источник Sport.ua
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