Кубок Украины02 августа 2023, 10:23 | Обновлено 02 августа 2023, 10:43
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Металлист – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го предварительного раунда Кубка Украины в 17:00
02 августа 2023, 10:23 | Обновлено 02 августа 2023, 10:43
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2 августа команды ПФЛ играют поединки 2-го предварительного раунда Кубка Украины.
- Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В 17:00 сыграют «Металлист» и «Эпицентр».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард».
Металлист – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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