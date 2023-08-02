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Кубок Украины
Металлист
02.08.2023 17:00 - : -
Эпицентр
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Кубок Украины
02 августа 2023, 10:23 | Обновлено 02 августа 2023, 10:43
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0

Металлист – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го предварительного раунда Кубка Украины в 17:00

02 августа 2023, 10:23 | Обновлено 02 августа 2023, 10:43
70
0
Металлист – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стадион Авангард

2 августа команды ПФЛ играют поединки 2-го предварительного раунда Кубка Украины.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 17:00 сыграют «Металлист» и «Эпицентр».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард».

Металлист – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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