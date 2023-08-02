2 августа команды ПФЛ играют поединки 2-го предварительного раунда Кубка Украины.

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В 16:00 по Киеву сыграют «Нива» из Винницы и «Агробизнес».

Поединок состоится в Волочиске на стадионе «Локомотив».

Нива Винница – Агробизнес. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция