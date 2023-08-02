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Кубок Украины
Нива Винница
02.08.2023 16:00 - : -
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
02 августа 2023, 10:05 | Обновлено 02 августа 2023, 10:44
59
0

Нива Винница – Агробизнес. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го предварительного раунда Кубка Украины в 16:00

02 августа 2023, 10:05 | Обновлено 02 августа 2023, 10:44
59
0
Нива Винница – Агробизнес. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Винница

2 августа команды ПФЛ играют поединки 2-го предварительного раунда Кубка Украины.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 16:00 по Киеву сыграют «Нива» из Винницы и «Агробизнес».

Поединок состоится в Волочиске на стадионе «Локомотив».

Нива Винница – Агробизнес. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Нива Винница Агробизнес Кубок Украины по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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